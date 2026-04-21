Chaos im ORF: Westenthaler ortet "Gefahr im Verzug"

Der von der FPÖ entsandte Stiftungsrat, Peter Westenthaler, will die ORF-Generaldirektorenwahl vorverlegen. Er ortet "Gefahr im Verzug".

"Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig", konstatiert der von der FPÖ entsandte Stiftungsrat, Peter Westenthaler, über die aktuelle Situation im ORF. Am Küniglberg gelte derzeit "jeder gegen jeden", erklärte er im oe24.TV-Interview.

Einsicht in den Compliance-Bericht

Er fordert für die Stiftungsratssitzung am Donnerstag, dass Einsicht in den Compliance-Bericht zur Causa Weißmann genommen werden darf. Auch frühere "verräumte" Berichte, wie etwa zur Causa Ziegler, sollen zugänglich gemacht werden.

„Gefahr im Verzug“

Die Generaldirektorenwahl will Westenthaler jedenfalls vorverlegen. "Ich habe das schon beim Aufpoppen dieses Skandals gefordert" Es gebe „Gefahr im Verzug“. Die Ausschreibung gehe bis Ende Mai, 14 Tage danach, also etwa am 11. Juni, könnte man die Wahl durchführen, so der Stiftungsrat.

Bis Ende 2026

Am Donnerstag soll jedenfalls Ingrid Thurnher im Stiftungsrat zur Interims-Chefin des ORF - also bis Ende 2026 - gewählt werden. Ob Westenthaler für sie stimmen wird, hielt er sich noch offen.