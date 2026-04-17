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Kickl im neuen Grosz-Buch: „Die eigene Bevölkerung zuerst“
© Getty

Klare Ansage

Kickl im neuen Grosz-Buch: „Die eigene Bevölkerung zuerst“

17.04.26, 11:34
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„Ab nach Hause“, so heißt das neue Buch von Gerald Grosz, das ab Mai 2026 im Handel erhältlich sein wird. oe24 hat bereits vorab einen Blick in das Buch geworfen.

Gerald Grosz legt ein neues Buch vor. Im Grazer Leopold Stocker Verlag erscheint „Ab nach Hause“.

Nach dem Bestseller

Nach „Merkels Werk. Unser Untergang“, mit dem Grosz einen SPIEGEL-Bestseller landete, will der Steirer diesmal nicht nur über Probleme schreiben, sondern auch Lösungen bieten, so kündigt er es an.

Sein neues Werk soll nicht nur eine Abrechnung mit der aktuellen Asylpolitik sein, sondern einen alternativen Weg aufzeigen. Neben Grosz kommt dabei auch FPÖ-Chef Herbert Kickl zu Wort.

Das sagt Kickl 

Kickl fasst im neuen Grosz-Buch den Komplex Migration sehr weit: „Dabei geht es um weit mehr als einzelne Maßnahmen: Migration berührt Sicherheit und öffentliche Ordnung, die Stabilität unseres Sozial- und Gesundheitssystems, die Bewahrung unserer kulturellen Identität und nicht zuletzt die staatliche Souveränität.“

Grundsätzlich gilt für den Chef der Blauen, angelehnt an Donald Trump, das Motto: „Die eigene Bevölkerung zuerst“. 

"Neuausrichtung der Asyl- und Zuwanderungspolitik"

Kickls Lösung? In seinen Worten: „Unser zentrales Ziel ist eine umfassende Neuausrichtung der Asyl- und Zuwanderungspolitik unter dem Leitbegriff der Remigration. Damit verfolgen wir das klare Anliegen, Migration massiv zu reduzieren und bestehende Fehlentwicklungen zu korrigieren.“

Kickl im neuen Grosz-Buch: „Die eigene Bevölkerung zuerst“
© oe24

Sofortiger Asylstop

Und konkret erläutert der FPÖ-Chef weiter: „Ein wesentlicher Schritt besteht in einem sofortigen Stopp neuer Asylanträge – “Asylquote Null„ –, unterstützt durch einen wirksamen und konsequent durchgesetzten Grenzschutz. Mit unbegründeten Asylforderungen darf keine Einreise mehr möglich sein. Staatliche Institutionen müssen hier klar, verlässlich und durchsetzungsstark agieren.“

Ab nach Hause
© Leopold Stocker

Erste Auflage vergriffen

Die Kickl-Vorschläge dürften ganz nach dem Geschmack von Grosz sein: Zwei aus dem freiheitlich gesinnten Lager, die sich beim Thema Migration nicht in die Quere kommen. Anfang Mai will Grosz sein Buch vorstellen und schon jetzt gibt er bekannt, dass die erste Auflage von „Ab nach Hause“ bereits nach dem Erscheinen vergriffen sei. Der Verlag drucke bereits die zweite Auflage.

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