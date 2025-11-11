Seiler und Speer zünden 360 Grad Show und Sound Spektakel

Innovative Konzert-Premiere von Seiler und Speer nach dem Triumph im Happel Stadion. Am 11. Dezember 2026 rockt man die Stadthalle mit wegweisender „360° 3D Immersive Audio Show“
Im Juli lieferten sie das größte Konzert des Austropop. 50.000 Fans bei der Hitshow „Ka schware Partie“ im Happel Stadion. Jetzt legen die Chart-Kaiser von Seiler und Speer mit einer sensationellen 360-Grad-Rundum-Show nach. An 11. Dezember 2026 zünden man in der Wiener Stadthalle Austropop-Hymnen wie „Ala bin“ „Hamm kummst“ oder“ Hödn“ als innovative „360° 3D Immersive Audio Show“.
Die von internationalen Experten entwickelte Technologie verspricht ein intensives 360-Grad-Klangerlebnis, bei dem der Sound nicht nur wie gewohnt von der Bühne kommt, sondern die Besucher von allen Seiten umgibt. Die Fans können förmlich in den Klang eintauchen.
Seiler und Speer sind somit der allererste Live-Act überhaupt in Österreich der eine 3“D Immersive Audio Show“. mit einer Centerstage inmitten des Publikums ankündigt. Die Tickets für die bahnbrechende Konzert-Sensation gibt’s schon ab Mittwoch, den 12. November um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at
Auch das Vorprogramm verspricht einen Konzert-Leckerbissen, Kult-Kabarettist Thomas Stipsits, der jüngst mit der Verfilmung seines zweiten Stinatz-Krimis „Uhudler-Verschwörung“ erneut ein Millionenpublikum vor die Bildschirme lockte, stimmt sein witziges Musikprogramm an.