Seiler und Speer zünden 360 Grad Show und Sound Spektakel

Innovative Konzert-Premiere von Seiler und Speer nach dem Triumph im Happel Stadion. Am 11. Dezember 2026 rockt man die Stadthalle mit wegweisender „360° 3D Immersive Audio Show“

Im Juli lieferten sie das größte Konzert des Austropop. 50.000 Fans bei der Hitshow „Ka schware Partie“ im Happel Stadion. Jetzt legen die Chart-Kaiser von Seiler und Speer mit einer sensationellen 360-Grad-Rundum-Show nach. An 11. Dezember 2026 zünden man in der Wiener Stadthalle Austropop-Hymnen wie „Ala bin“ „Hamm kummst“ oder“ Hödn“ als innovative „360° 3D Immersive Audio Show“.

© zeidler

© Barracuda Music

Die von internationalen Experten entwickelte Technologie verspricht ein intensives 360-Grad-Klangerlebnis, bei dem der Sound nicht nur wie gewohnt von der Bühne kommt, sondern die Besucher von allen Seiten umgibt. Die Fans können förmlich in den Klang eintauchen.

© zeidler

© zeidler

Seiler und Speer sind somit der allererste Live-Act überhaupt in Österreich der eine 3“D Immersive Audio Show“. mit einer Centerstage inmitten des Publikums ankündigt. Die Tickets für die bahnbrechende Konzert-Sensation gibt’s schon ab Mittwoch, den 12. November um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

© zeidler

Auch das Vorprogramm verspricht einen Konzert-Leckerbissen, Kult-Kabarettist Thomas Stipsits, der jüngst mit der Verfilmung seines zweiten Stinatz-Krimis „Uhudler-Verschwörung“ erneut ein Millionenpublikum vor die Bildschirme lockte, stimmt sein witziges Musikprogramm an.