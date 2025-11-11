Ed Sheeran lässt coole Austro-Senioren im Video antanzen

Ed Sheeran rührt mit dem Video „Put It All On Me“ die ganze Welt. Im Mittelpunkt stehen die coolen „Boogie Woogie Senioren aus Österreich“

Zuerst ein Blick auf eine Kuh, dann das Örtchen Durmerstheim und schließlich ein quietschfideles Tanzpärchen. „Nellia & Dietmar seit 49 Jahren verheiratet“ heißt es dazu in der Unterzeile. Und „Sie sind seit dem Teenageralter zusammen“ Berührende Szenen aus dem Ed Sheeran Video „Put It All On Me“. Und eine weitere Verbeugung des Pop-Pumuckls vor Österreich, denn Nellia und Dietmar Ehrentraut kommen aus Vorarlberg und wurden als „Boogie Woogie Senioren aus Österreich“ zum viralen Internet-Hit.

65 Millionen Mal wurde ein zufällig aufgenommenes YouTube-Video eines ihrer Tanz-Auftritte geklickt. Wohl auch von Ed Sheeran, denn der meldet sich beim Vorarlberger-Ehepaar. „Es kam ein Anruf: Ed Sheeran hätte uns gerne in einem Musikvideo“, berichten die beiden im ORF-Vorarlberg Interview. Witzig: der heute 78-jährige Dietmar Ehrentraut hat Ed Sheeran gar nicht gekannt: „Er dachte, es ist ein Schmäh-Anruf“, schmunzelt seine Nellia (72), „dann habe ich ihm erklärt dass er ein Weltstar ist“: „Das sind wir auch“, so Dietmar.

Mittlerweile wurde das Sheeran-Video zu „Put It All On Me“ über 78 Millionen Mal (!) geklickt. Die Szenen mit den coolen Boogie Woogie Senioren aus Österreich sind ab Minute 1:26 zu sehen. Ihrer Leidenschaft bleiben Nellia und Dietmar Ehrentraut trotz Weltruhm treu: „Boogie-Woogie tanzen ist ein Jungbrunnen für uns"