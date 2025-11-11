Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Ed Sheeran lässt coole Austro-Senioren im Video antanzen
© Getty Images

Paukenschlag

Ed Sheeran lässt coole Austro-Senioren im Video antanzen

Von
11.11.25, 10:15
Teilen

Ed Sheeran rührt mit dem Video „Put It All On Me“ die ganze Welt. Im Mittelpunkt stehen die coolen „Boogie Woogie Senioren aus Österreich“   

Zuerst ein Blick auf eine Kuh, dann das Örtchen Durmerstheim und schließlich ein quietschfideles Tanzpärchen. „Nellia & Dietmar seit 49 Jahren verheiratet“ heißt es dazu in der Unterzeile. Und „Sie sind seit dem Teenageralter zusammen“ Berührende Szenen aus dem Ed Sheeran Video „Put It All On Me“. Und eine weitere Verbeugung des Pop-Pumuckls vor Österreich, denn Nellia und Dietmar Ehrentraut kommen aus Vorarlberg und wurden als „Boogie Woogie Senioren aus Österreich“ zum viralen Internet-Hit.

Ed Sheeran lässt coole Austro-Senioren im Video antanzen
© ORF

Ed Sheeran lässt coole Austro-Senioren im Video antanzen
© Warner Music

65 Millionen Mal wurde ein zufällig aufgenommenes YouTube-Video eines ihrer Tanz-Auftritte geklickt. Wohl auch von Ed Sheeran, denn der meldet sich beim Vorarlberger-Ehepaar. „Es kam ein Anruf: Ed Sheeran hätte uns gerne in einem Musikvideo“, berichten die beiden im ORF-Vorarlberg Interview. Witzig: der heute 78-jährige Dietmar Ehrentraut hat Ed Sheeran gar nicht gekannt: „Er dachte, es ist ein Schmäh-Anruf“, schmunzelt seine Nellia (72), „dann habe ich ihm erklärt dass er ein Weltstar ist“: „Das sind wir auch“, so Dietmar.

Ed Sheeran lässt coole Austro-Senioren im Video antanzen
© ORF

Ed Sheeran lässt coole Austro-Senioren im Video antanzen
© YouTube

Ed Sheeran lässt coole Austro-Senioren im Video antanzen
© YouTube

Ed Sheeran lässt coole Austro-Senioren im Video antanzen
© YouTube

Mittlerweile wurde das Sheeran-Video zu „Put It All On Me“ über 78 Millionen Mal (!) geklickt. Die Szenen mit den coolen Boogie Woogie Senioren aus Österreich sind ab Minute 1:26 zu sehen. Ihrer Leidenschaft bleiben Nellia und Dietmar Ehrentraut trotz Weltruhm treu: „Boogie-Woogie tanzen ist ein Jungbrunnen für uns"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden