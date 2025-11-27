Seiler und Speer eröffnen Ski-Saison in Obertauern

Die Wiener Kult-Band wird für heiße Stimmung im frostigen Ski-Ort sorgen.

Wenn der erste Schnee fällt, die Berge weiß glitzern und die Pisten in Obertauern wieder zum Leben erwachen, dann ist es Zeit für den Winterstart – und der wird 2025 ganz besonders! Mit einem musikalischen Doppel-Highlight eröffnet die Skisaison so stimmungsvoll wie nie zuvor: Am 28. November bringen Seiler und Speer mit ihren Kultsongs das Ortszentrum zum Beben. Und nur eine Woche später, am 5. Dezember, sorgt das gefeierte Austropop-Duo Edmund für emotionale Gänsehautmomente inmitten der verschneiten Bergwelt.

© ORF

Mit Hits wie "Ham kummst" und "Für immer" begeistern Christopher Seiler und Bernhard Speer seit Jahren ein breites Publikum. Ihre Mischung aus Humor, Ehrlichkeit und musikalischem Können macht sie zu einem der erfolgreichsten Acts der österreichischen Musikszene. Unterstützt von der Vorband folkshilfe, verspricht das Konzert am 28. November ein unvergessliches Erlebnis zu werden.

© Zeidler

Auch Skifahrer kommen in Obertauern bereits voll und ganz auf ihre Kosten. Mit einer Schneehöhe von 80 Zentimetern steht dem Pistenvergnügen nichts mehr im Weg. Und auch das Wetter spielt mit - Seiler und Speer dürfen sich auf einen sonnigen Tag bei Temperaturen knapp unter null Grad freuen.