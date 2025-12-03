Zu hohe Inflation: Was muss getan werden?

Die Inflation in Österreich ist hoch - doch was tun?
In Österreich ist die Inflation höher als im Euro-Raum.
- Autopickerl, Badeteich, Almhütten: 113 Regelungen sollen Bürokratie entrümpeln
- Inflation und Co.: Das sind die größten Sorgen der Österreicher
- Schweizer Inflation sinkt auf 0,0 Prozent
Kampf gegen hohe Preise
Die Österreicherinnen und Österreicher kämpfen mit Preisanstiegen und den Kosten für den Warenkorb des täglichen Lebens.
Ob die Regierung die hohe Inflation in Österreich in den Griff bekommt, wird sich zeigen.