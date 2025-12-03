Zu hohe Inflation: Was muss getan werden?

Die Inflation in Österreich ist hoch - doch was tun?

In Österreich ist die Inflation höher als im Euro-Raum.

Kampf gegen hohe Preise

Die Österreicherinnen und Österreicher kämpfen mit Preisanstiegen und den Kosten für den Warenkorb des täglichen Lebens.

Ob die Regierung die hohe Inflation in Österreich in den Griff bekommt, wird sich zeigen.