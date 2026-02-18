Gewinnen Sie einen Platz in der skjur® Skincare Masterclass beim Body & Soul Day

Gewinnen Sie einen unvergesslichen Nachmittag und bringen Sie Ihre Haut zum Strahlen!

In der exklusiven skjur® Masterclass erfahren Sie, warum eine reduzierte, smarte Routine oft die besseren Ergebnisse liefert. Unter dem Motto „Skinimalismus“ zeigen Ihnen die Expert:innen von skjur®, wie Sie:

Ihre Hautbarriere stärken

Irritationen reduzieren

Ihrer Haut sichtbar mehr Glow verleihen

typische Pflegefehler vermeiden

die Wirkstoffe erkennen, die Ihre Haut wirklich braucht – und welche Sie getrost weglassen können



Freuen Sie sich auf praktische Tipps, individuelle Impulse und eine Pflegeroutine, die Sie sofort in Ihren Alltag integrieren können. Zudem bekommt jede Teilnehmer:In ein tolles Skincare-Goodie Bag sowie ein hochwertiges Face Towel von VOSSEN!

Die Masterclass findet am 20. März 2026 im Rahmen des MADONNA BODY & SOUL DAYS statt und wird von 15:30-16:15 Uhr angeboten.

So nehmen Sie teil

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, kaufen Sie einfach HIER ein Ticket für den Body & Soul Day und laden Sie die Rechnung hoch. Laden Sie anschließend ein Foto von der Rechnung hoch und mit etwas Glück sichern Sie sich einen exklusiven Teilnehmerplatz an der skjur® Skincare Masterclass!

© Getty Images

Das Gewinnspiel endet am 04. März 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. MADONNA wünscht viel Glück!