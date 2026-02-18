Alles zu oe24VIP
Gewinnen Sie einen Platz in der skjur® Skincare Masterclass beim Body & Soul Day
© Getty Images

Mitmachen & gewinnen

Gewinnen Sie einen Platz in der skjur® Skincare Masterclass beim Body & Soul Day

18.02.26, 15:08
Gewinnen Sie einen unvergesslichen Nachmittag und bringen Sie Ihre Haut zum Strahlen!

In der exklusiven skjur® Masterclass erfahren Sie, warum eine reduzierte, smarte Routine oft die besseren Ergebnisse liefert. Unter dem Motto „Skinimalismus“ zeigen Ihnen die Expert:innen von skjur®, wie Sie:

  • Ihre Hautbarriere stärken
  • Irritationen reduzieren
  • Ihrer Haut sichtbar mehr Glow verleihen
  • typische Pflegefehler vermeiden
  • die Wirkstoffe erkennen, die Ihre Haut wirklich braucht – und welche Sie getrost weglassen können


Freuen Sie sich auf praktische Tipps, individuelle Impulse und eine Pflegeroutine, die Sie sofort in Ihren Alltag integrieren können. Zudem bekommt jede Teilnehmer:In ein tolles Skincare-Goodie Bag sowie ein hochwertiges Face Towel von VOSSEN!

Die Masterclass findet am 20. März 2026 im Rahmen des MADONNA BODY & SOUL DAYS statt und wird von 15:30-16:15 Uhr angeboten. 

So nehmen Sie teil

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, kaufen Sie einfach HIER ein Ticket für den Body & Soul Day und laden Sie die Rechnung hoch. Laden Sie anschließend ein Foto von der Rechnung hoch und mit etwas Glück sichern Sie sich einen exklusiven Teilnehmerplatz an der skjur® Skincare Masterclass!  

Das Gewinnspiel endet am 04. März 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. MADONNA wünscht viel Glück!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

