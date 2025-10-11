Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Edward Reekers
© Facebook: That Joe Payne

Szene trauert

Nach schwerer Krankheit: Schlager-Ikone Edward Reekers ist tot

11.10.25, 16:32
Teilen

Edward Reekers, die Stimme des Sommerhits „So schmeckt der Sommer“ aus der Langnese-Werbung, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. 

Der niederländische Musiker Edward Reekers ist tot. Wie unter anderem das Algemeen Dagblad und RTL Niederlande berichten, starb der Sänger im Alter von 68 Jahren. Seine Familie bestätigte den Tod gegenüber der Nachrichtenagentur ANP.

Auf seiner Facebook-Seite wurde am Freitag, 10. Oktober, ein Statement veröffentlicht. Darin heißt es, dass am 14. Oktober in Zoetermeer eine musikalische Trauerfeier für Reekers stattfindet, für die Tickets reserviert werden können.

Edward Reekers
© Facebook: That Joe Payne
 

Bekannt durch „So schmeckt der Sommer“

Reekers wurde in Deutschland vor allem durch das Lied „So schmeckt der Sommer“ bekannt, das 1995 in den berühmten Langnese-Werbespots lief. Der Song zählt zu den bekanntesten Reklame-Hits der 1990er-Jahre und wurde auch auf Compilations wie „Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Sommerhits aller Zeiten“ veröffentlicht.

Das Lied wurde später unter anderem von Cassandra Steen und DSDS-Teilnehmer Daniel Lopes gecovert.

Musiker mit großer Rock-Karriere

Abseits des Schlagers war Edward Reekers musikalisch vor allem im Progressive Rock aktiv. Er war Sänger der niederländischen Band Kayak, deren bekanntester Song „Ruthless Queen“ Platz 7 in den niederländischen Charts erreichte.

Zudem arbeitete Reekers über viele Jahre mit dem Musiker Arjen Anthony Lucassen zusammen und war Teil von dessen Rockprojekt Ayreon.

Offen über seine Krankheit

Im August 2025 hatte Reekers auf Facebook über seine schwere Erkrankung gesprochen. „Ich habe eine sehr traurige Nachricht“, schrieb er damals. „Bei mir wurde metastasierter Lungenkrebs diagnostiziert. Eine Heilung ist nicht mehr möglich, nur lebensverlängernde Behandlungen.“

Er bedankte sich bei Fans, Freunden und Kollegen und kündigte an, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden