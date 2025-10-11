Nach schwerer Krankheit: Schlager-Ikone Edward Reekers ist tot

Edward Reekers, die Stimme des Sommerhits „So schmeckt der Sommer“ aus der Langnese-Werbung, ist im Alter von 68 Jahren gestorben.

Der niederländische Musiker Edward Reekers ist tot. Wie unter anderem das Algemeen Dagblad und RTL Niederlande berichten, starb der Sänger im Alter von 68 Jahren. Seine Familie bestätigte den Tod gegenüber der Nachrichtenagentur ANP.

Auf seiner Facebook-Seite wurde am Freitag, 10. Oktober, ein Statement veröffentlicht. Darin heißt es, dass am 14. Oktober in Zoetermeer eine musikalische Trauerfeier für Reekers stattfindet, für die Tickets reserviert werden können.

Bekannt durch „So schmeckt der Sommer“

Reekers wurde in Deutschland vor allem durch das Lied „So schmeckt der Sommer“ bekannt, das 1995 in den berühmten Langnese-Werbespots lief. Der Song zählt zu den bekanntesten Reklame-Hits der 1990er-Jahre und wurde auch auf Compilations wie „Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Sommerhits aller Zeiten“ veröffentlicht.

Das Lied wurde später unter anderem von Cassandra Steen und DSDS-Teilnehmer Daniel Lopes gecovert.

Musiker mit großer Rock-Karriere

Abseits des Schlagers war Edward Reekers musikalisch vor allem im Progressive Rock aktiv. Er war Sänger der niederländischen Band Kayak, deren bekanntester Song „Ruthless Queen“ Platz 7 in den niederländischen Charts erreichte.

Zudem arbeitete Reekers über viele Jahre mit dem Musiker Arjen Anthony Lucassen zusammen und war Teil von dessen Rockprojekt Ayreon.

Offen über seine Krankheit

Im August 2025 hatte Reekers auf Facebook über seine schwere Erkrankung gesprochen. „Ich habe eine sehr traurige Nachricht“, schrieb er damals. „Bei mir wurde metastasierter Lungenkrebs diagnostiziert. Eine Heilung ist nicht mehr möglich, nur lebensverlängernde Behandlungen.“

Er bedankte sich bei Fans, Freunden und Kollegen und kündigte an, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.