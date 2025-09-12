Buchpremiere in Berlin: Boris Becker brachte Familie mit

Boris Becker hat zur Premiere seines neuen Buches "Inside" in Berlin seine Familie mitgebracht. Der Ex-Tennisprofi erwartet mit seiner Frau Lilian das fünfte Kind und setzt sich in dem Werk mit seiner Haftzeit auseinander.

Boris Becker präsentierte sein neues Buch "Inside" im Berliner Delphi-Filmtheater. Der Ex-Tennisprofi wurde dabei von seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro begleitet, mit der er sein fünftes Kind erwartet. Becker betonte die Bedeutung der Familie: "Ich habe wunderbare Kinder" und es sei wichtig, "Vorbild zu sein".

Emotionale Unterstützung der Familie

Zur Buchpremiere erschienen auch Sohn Noah, Beckers Schwester Sabine Becker-Schorp sowie Nichte und Neffe. Sohn Noah zeigte sich stolz: "Ich bin so stolz auf dich, ich hab' dich so lieb". Becker erklärte, wie Telefonate mit seiner Partnerin ihm während der Haftzeit geholfen hatten.

Aufarbeitung der Haftzeit

In "Inside" setzt sich Becker mit seiner zweieinhalbjährigen Haftstrafe auseinander, zu der er im April 2022 in London verurteilt worden war. Der Ex-Profi sprach darüber, wie ihn das Gefängnis verändert habe und was ihm heute wichtig ist.