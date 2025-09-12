Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Stars & Sport
Boris Becker
© Getty

Familienzuwachs

Buchpremiere in Berlin: Boris Becker brachte Familie mit

12.09.25, 08:39 | Aktualisiert: 12.09.25, 10:35
Teilen

Boris Becker hat zur Premiere seines neuen Buches "Inside" in Berlin seine Familie mitgebracht. Der Ex-Tennisprofi erwartet mit seiner Frau Lilian das fünfte Kind und setzt sich in dem Werk mit seiner Haftzeit auseinander.

Boris Becker präsentierte sein neues Buch "Inside" im Berliner Delphi-Filmtheater. Der Ex-Tennisprofi wurde dabei von seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro begleitet, mit der er sein fünftes Kind erwartet. Becker betonte die Bedeutung der Familie: "Ich habe wunderbare Kinder" und es sei wichtig, "Vorbild zu sein".

Emotionale Unterstützung der Familie

Zur Buchpremiere erschienen auch Sohn Noah, Beckers Schwester Sabine Becker-Schorp sowie Nichte und Neffe. Sohn Noah zeigte sich stolz: "Ich bin so stolz auf dich, ich hab' dich so lieb". Becker erklärte, wie Telefonate mit seiner Partnerin ihm während der Haftzeit geholfen hatten.

Aufarbeitung der Haftzeit

In "Inside" setzt sich Becker mit seiner zweieinhalbjährigen Haftstrafe auseinander, zu der er im April 2022 in London verurteilt worden war. Der Ex-Profi sprach darüber, wie ihn das Gefängnis verändert habe und was ihm heute wichtig ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden