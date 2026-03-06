Alles zu oe24VIP
Rettungshubschrauber
Ski-Drama

Schwerer Unfall im Zillertal: Skifahrer bewusstlos gefunden

06.03.26, 08:40 | Aktualisiert: 06.03.26, 10:25
Ein Ski-Ausflug in Tirol endete für einen 52-jährigen Wintersportler im Krankenhaus. Der Mann wurde bei einem schweren Unfall im Zillertal bewusstlos aufgefunden und musste ins Spital gebracht werden. 

Ein 52-jähriger Däne war Donnerstagmittag bei einem Skiunfall in Tux im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) unterwegs, als es zu einem folgenschweren Unfall kam.

Sturz endet im Wald

Der Skifahrer stürzte bei der Talfahrt auf einem Ziehweg und schlitterte anschließend über eine Böschung in einen Wald, berichtete die Polizei. Dort blieb er bewusstlos liegen. Angehörige des Skifahrers bemerkten den Unfall und setzten den Notruf ab.

Der Wintersportler wurde zunächst mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen und anschließend zur weiteren Behandlung in die Innsbrucker Klinik überstellt.

Ursache unklar

Aus welchen Gründen der Mann während der Fahrt zu Sturz kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

