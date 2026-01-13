Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Rezepte
  4. Backen und Mehlspeisen
Veganuary: So gelingen Tiramisu, Crème Brûlée & Co. vegan
© Getty Images

Pflanzlich

Veganuary: So gelingen Tiramisu, Crème Brûlée & Co. vegan

13.01.26, 12:14
Teilen

Veganuary, Lust auf Süßes und kein Tierprodukt weit und breit? Kein Problem! Wir zeigen, wie Sie Klassiker wie Tiramisu, Crème Brûlée und Pastéis de Nata vegan und trotzdem unwiderstehlich lecker zaubern können.

Der Veganuary ist im vollen Gange und viele ziehen ihn brav durch. Kein Wunder, denn vegane Ernährung ist nicht nur gut für Umwelt, sondern auch für die Gesundheit. Aber manchmal ist der Gusto auf klassische "nicht vegane" Gerichte bzw. Desserts. Heißhunger auf Klassiker wie Tiramisu, Crème Brûlée oder Pastéis de Nata? Kein Problem! Wir zeigen, wie Sie die Desserts fast wie im Original genießen können, nur eben 100% vegan. 

Veganes Tiramisu

Veganuary: So gelingen Tiramisu, Crème Brûlée & Co. vegan
© Getty Images

Zutaten:

Für den Biskuitteig (Löffelbiskuit-Ersatz)

  • 230 g Weizenmehl
  • 100 g Zucker
  • 1 Pck. Vanillezucker
  • 1 TL Backpulver
  • 1 Prise Salz
  • 200 ml Sprudelwasser
  • 2 EL geschmacksneutrales Öl

Lesen Sie auch

Für die Creme:

  • 250 ml aufschlagbare vegane Sahne
  • 1 Pck. Sahnesteif
  • 50 g Puderzucker
  • 1 Pck. Vanillezucker
  • 400 g pflanzlicher Joghurt (z. B. Kokosjoghurt)

Außerdem:

  • 100 ml starker Espresso
  • 4 EL Amaretto (oder 1 TL Mandelaroma)
  • 1–2 EL Backkakao zum Bestäuben

Zubereitung:

  1. Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Mehl, Zucker, Vanillezucker, Backpulver und Salz mischen. Öl und Sprudelwasser zugeben und zu einem glatten Teig verrühren.
  2. Teig auf Backpapier dünn auf einem Blech verstreichen (ca. ¾ Blech) und 15-20 Minuten backen. Auskühlen lassen.
  3. Espresso mit Amaretto verrühren und abkühlen lassen. Vegane Sahnecreme mit Sahnesteif, Puder- und Vanillezucker aufschlagen. Vorsichtig unter Kokosjoghurt heben.
  4. Biskuitstreifen abwechselnd mit Kaffee-Amaretto tränken und mit der Creme schichten. Zwei Schichten Biskuit, zwei Schichten Creme - gerne auch mehr.
  5. Tiramisu 3 Stunden oder über Nacht kühlen. Vor dem Servieren großzügig mit Kakao bestäuben. 

Vegane Crème Brûlée

Veganuary: So gelingen Tiramisu, Crème Brûlée & Co. vegan
© Getty Images

Zutaten (für 3 kleine Portionen):

  • 240 ml Kokosmilch
  • 60 ml ungesüßte Pflanzenmilch (Soja, Mandel o. ä.)
  • 1 EL Maisstärke oder Vanille-Puddingpulver
  • 1 EL Rohrohrzucker
  • 1 TL Vanilleextrakt
  • ¼ TL Kurkuma (optional für Farbe)

Für die Karamellkruste:

  • 1 EL Zucker

Zubereitung:

  1. Pflanzenmilch mit Agar-Agar verrühren. Kokosmilch, Maisstärke, Zucker, Vanille und Kurkuma in einem Topf mischen. Agar-Agar-Mischung einrühren, kurz aufkochen, bis die Masse eindickt.
  2. In kleine, ofenfeste Förmchen gießen und 1-2 Stunden kühlen.
  3. Zucker auf die Puddingoberfläche streuen und mit Flambierer karamellisieren. Alternativ bei 200 °C Grillfunktion im Ofen karamellisieren.
  4. Nach Belieben mit Beeren, Kokosraspeln oder Minze garnieren und genießen. 

Vegane Pastéis de Nata

Veganuary: So gelingen Tiramisu, Crème Brûlée & Co. vegan
© Getty Images

Zutaten (für 12 Mini-Törtchen):

  • 500 ml Hafermilch
  • 40 g Speisestärke
  • 40 g Zucker
  • 1 Vanilleschote
  • 1 Prise Kurkuma
  • 1 Rolle Blätterteig
  • 1–2 EL gemahlener Zimt
  • 1–2 EL vegane Butter (zum Einfetten)
  • Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung:

  1. Vanilleschote auskratzen. Hafermilch, Zucker, Kurkuma, Vanillemark und Schote in Topf geben, aufkochen. Stärke mit etwas Hafermilch glatt rühren, dann unter die Milch mischen. Kurz köcheln lassen, abkühlen lassen (mind. 1 Stunde).
  2. Ofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Muffinform mit veganer Butter einfetten. Blätterteig in 12 Stücke schneiden, Mulden der Form auslegen und andrücken. Zimt darüberstreuen.
  3. Vanillepudding auf ¾ der Mulden füllen. 20 Minuten backen, dann Oberhitze/Grill bei 220 °C einschalten, bis typische braune Flecken entstehen (5-10 Minuten).
  4. Auskühlen lassen, lauwarm genießen und nach Wunsch mit Puderzucker bestäuben. 

 

Vegan bedeutet nicht Verzicht, ganz im Gegenteil.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden