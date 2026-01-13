Veganuary: So gelingen Tiramisu, Crème Brûlée & Co. vegan

Veganuary, Lust auf Süßes und kein Tierprodukt weit und breit? Kein Problem! Wir zeigen, wie Sie Klassiker wie Tiramisu, Crème Brûlée und Pastéis de Nata vegan und trotzdem unwiderstehlich lecker zaubern können.
Der Veganuary ist im vollen Gange und viele ziehen ihn brav durch. Kein Wunder, denn vegane Ernährung ist nicht nur gut für Umwelt, sondern auch für die Gesundheit. Aber manchmal ist der Gusto auf klassische "nicht vegane" Gerichte bzw. Desserts. Heißhunger auf Klassiker wie Tiramisu, Crème Brûlée oder Pastéis de Nata? Kein Problem! Wir zeigen, wie Sie die Desserts fast wie im Original genießen können, nur eben 100% vegan.
Veganes Tiramisu
Zutaten:
Für den Biskuitteig (Löffelbiskuit-Ersatz)
- 230 g Weizenmehl
- 100 g Zucker
- 1 Pck. Vanillezucker
- 1 TL Backpulver
- 1 Prise Salz
- 200 ml Sprudelwasser
- 2 EL geschmacksneutrales Öl
Für die Creme:
- 250 ml aufschlagbare vegane Sahne
- 1 Pck. Sahnesteif
- 50 g Puderzucker
- 1 Pck. Vanillezucker
- 400 g pflanzlicher Joghurt (z. B. Kokosjoghurt)
Außerdem:
- 100 ml starker Espresso
- 4 EL Amaretto (oder 1 TL Mandelaroma)
- 1–2 EL Backkakao zum Bestäuben
Zubereitung:
- Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Mehl, Zucker, Vanillezucker, Backpulver und Salz mischen. Öl und Sprudelwasser zugeben und zu einem glatten Teig verrühren.
- Teig auf Backpapier dünn auf einem Blech verstreichen (ca. ¾ Blech) und 15-20 Minuten backen. Auskühlen lassen.
- Espresso mit Amaretto verrühren und abkühlen lassen. Vegane Sahnecreme mit Sahnesteif, Puder- und Vanillezucker aufschlagen. Vorsichtig unter Kokosjoghurt heben.
- Biskuitstreifen abwechselnd mit Kaffee-Amaretto tränken und mit der Creme schichten. Zwei Schichten Biskuit, zwei Schichten Creme - gerne auch mehr.
- Tiramisu 3 Stunden oder über Nacht kühlen. Vor dem Servieren großzügig mit Kakao bestäuben.
Vegane Crème Brûlée
Zutaten (für 3 kleine Portionen):
- 240 ml Kokosmilch
- 60 ml ungesüßte Pflanzenmilch (Soja, Mandel o. ä.)
- 1 EL Maisstärke oder Vanille-Puddingpulver
- 1 EL Rohrohrzucker
- 1 TL Vanilleextrakt
- ¼ TL Kurkuma (optional für Farbe)
Für die Karamellkruste:
- 1 EL Zucker
Zubereitung:
- Pflanzenmilch mit Agar-Agar verrühren. Kokosmilch, Maisstärke, Zucker, Vanille und Kurkuma in einem Topf mischen. Agar-Agar-Mischung einrühren, kurz aufkochen, bis die Masse eindickt.
- In kleine, ofenfeste Förmchen gießen und 1-2 Stunden kühlen.
- Zucker auf die Puddingoberfläche streuen und mit Flambierer karamellisieren. Alternativ bei 200 °C Grillfunktion im Ofen karamellisieren.
- Nach Belieben mit Beeren, Kokosraspeln oder Minze garnieren und genießen.
Vegane Pastéis de Nata
Zutaten (für 12 Mini-Törtchen):
- 500 ml Hafermilch
- 40 g Speisestärke
- 40 g Zucker
- 1 Vanilleschote
- 1 Prise Kurkuma
- 1 Rolle Blätterteig
- 1–2 EL gemahlener Zimt
- 1–2 EL vegane Butter (zum Einfetten)
- Puderzucker zum Bestäuben
Zubereitung:
- Vanilleschote auskratzen. Hafermilch, Zucker, Kurkuma, Vanillemark und Schote in Topf geben, aufkochen. Stärke mit etwas Hafermilch glatt rühren, dann unter die Milch mischen. Kurz köcheln lassen, abkühlen lassen (mind. 1 Stunde).
- Ofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Muffinform mit veganer Butter einfetten. Blätterteig in 12 Stücke schneiden, Mulden der Form auslegen und andrücken. Zimt darüberstreuen.
- Vanillepudding auf ¾ der Mulden füllen. 20 Minuten backen, dann Oberhitze/Grill bei 220 °C einschalten, bis typische braune Flecken entstehen (5-10 Minuten).
- Auskühlen lassen, lauwarm genießen und nach Wunsch mit Puderzucker bestäuben.
Vegan bedeutet nicht Verzicht, ganz im Gegenteil.