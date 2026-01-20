Alles zu oe24VIP
Kein Verrutschen mehr: Mit diesen Hack bleibt das Backpapier an Ort und Stelle
© Getty Images

Genial

Kein Verrutschen mehr: Mit diesen Hack bleibt das Backpapier an Ort und Stelle

20.01.26, 13:10
Teilen

Haben Sie es auch satt, dass sich das Backpapier immer wieder aufrollt und davonmacht, sobald Sie es aufs Backblech legen? Aber keine Sorge: Wir haben den ultimativen Trick für Sie, mit dem Ihr Backpapier endlich dort bleibt, wo es hingehört! 

Jeder kennt es: Sie schneiden ein Stück Backpapier ab, legen es aufs Backblech und schwupp schon rollt es sich wieder auf oder der vorgeschnittene Bogen bleibt einfach nicht flach. Wenn Sie dann noch Teig oder Gemüse darauf verteilen wollen, ist das Chaos vorprogrammiert. Vor allem in den Ecken will das Papier einfach nicht haften und ist schnell wieder aufgerollt. Doch wir zeigen Ihnen, wie Sie diesem Ärger ein für alle Mal ein Ende setzen!

Der einfache Trick: Das Papier zusammenknüllen

Es gibt unzählige clevere Hacks für den Haushalt und die Küche, die den Alltag erleichtern. Diesen wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, vielleicht ist er ja genau das, was Sie gerade brauchen:

Kein Verrutschen mehr: Mit diesen Hack bleibt das Backpapier an Ort und Stelle
© Getty Images

Lesen Sie auch

Schneiden Sie zunächst einen Bogen Backpapier in der Größe Ihres Blechs ab oder nehmen Sie den vorgeschnittenen Zuschnitt. Dann knüllen Sie einfach das Papier mit den Händen zusammen. Durch das Knüllen entstehen kleine Falten und Unebenheiten im Papier, die dafür sorgen, dass es mehr Griffigkeit bekommt. Das Backpapier bleibt durch diese Struktur besser auf dem Blech haften und rollt sich nicht mehr auf. Perfekt, um Teig auszulegen oder eure Backwaren darauf zu platzieren.

Und keine Sorge: Die hitzebeständige und antihaftende Funktion des Backpapiers bleibt dabei vollkommen erhalten. Es mag zwar nicht mehr ganz so glatt und ordentlich aussehen, aber der Effekt ist erstaunlich!

Kein Verrutschen mehr: Mit diesen Hack bleibt das Backpapier an Ort und Stelle
© Getty Images

Noch ein Trick für extra Halt: Wasser aufs Blech

Ein weiterer einfacher Trick: Besprühen Sie das Backblech vor dem Auflegen des Papiers mit ein wenig Wasser. Ein Esslöffel reicht schon aus. Verteilen Sie das Wasser gleichmäßig, sodass auch die Ecken befeuchtet werden. Dann legen Sie das Backpapier darauf. Das Wasser fixiert das Papier sanft, sodass es nicht verrutscht – auch während des gesamten Backvorgangs nicht. Keine Angst mehr vor einem aufgerollten Backpapier!

