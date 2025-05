Nach "Brickerl"-Aus: Eis-Fans wehren sich jetzt mit Petition

Über Jahrzehnte hinweg war das „Brickerl“ fixer Bestandteil der warmen Jahreszeit. Das einfache Eis am Stiel, das für viele nach Freibad, Kindheit und Sommerferien schmeckt, soll plötzlich verschwinden.

Der Hersteller Eskimo hat angekündigt, das Produkt nicht länger anzubieten. Für viele kommt das überraschend – und nicht in Frage. Online formiert sich nun Widerstand.

Petition soll Kult-Eis retten

Das „Brickerl“ gehört seit über einem halben Jahrhundert zum Sommer in Österreich. Ob nach dem Schwimmen, auf dem Spielplatz oder beim Spaziergang – das Eis am Stiel war stets zur Stelle, wenn es heiß wurde. Eskimo, ein bekanntes Unternehmen im Bereich Tiefkühlprodukte und Speiseeis, hat jedoch kürzlich erklärt, das Brickerl aus dem Sortiment zu nehmen. Begründet wird der Schritt mit Veränderungen bei der Nachfrage sowie mit dem begrenzten Platz in den Kühltruhen des Handels.

Das „Brickerl“ wurde von Eskimo aus dem Sortiment gestrichen. © Eskimo

Für viele Menschen ist diese Entscheidung unverständlich. Denn das Brickerl galt nie als besonders aufwendig oder teuer, sondern als schlichtes Eis, das Kindheitserinnerungen weckt. Die Kombination aus Schokoladenüberzug und Vanilleeis war über Jahrzehnte hinweg beliebt.

„Ein Sommer ohne Brickerl? Undenkbar!“

Besonders in den sozialen Medien und in Internetforen ist die Enttäuschung groß. Viele Nutzerinnen und Nutzer äußern sich frustriert über das abrupte Ende. In zahlreichen Kommentaren ist zu lesen, dass man sich einen Sommer ohne das Brickerl kaum vorstellen könne. Schnell wurde auch gehandelt: Online wurde eine Petition ins Leben gerufen. Ziel ist es, Eskimo dazu zu bewegen, die Entscheidung zu überdenken und das Brickerl wieder anzubieten. Innerhalb weniger Tage haben sich bereits Tausende eingetragen. Die Petition ist öffentlich einsehbar und richtet sich direkt an das Unternehmen.

Erinnerung an unbeschwerte Tage

Warum gerade das Brickerl so vielen Menschen am Herzen liegt, hat viel mit Nostalgie zu tun. Es war nicht das größte oder auffälligste Eis, aber es war zuverlässig, unkompliziert und erschwinglich. Gerade ältere Menschen verbinden mit dem Brickerl oft Erlebnisse aus der eigenen Kindheit. Für viele war es das erste Eis, das man sich vom eigenen Taschengeld kaufen konnte – ein kleines Stück Selbstständigkeit, eingefroren auf einem Holzstiel.

Petition als Zeichen des Zusammenhalts

Die Petition soll nun nicht nur das Brickerl zurückbringen, sondern auch ein Zeichen setzen: Dass Gewohnheiten, Erinnerungen und langjährige Kundentreue nicht einfach ignoriert werden sollten. Ob das Unternehmen darauf reagieren wird, ist derzeit noch offen.