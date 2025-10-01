Fans nehmen Abschied von "Wiener Wahnsinn"-Sänger Soberl

Der Tod von Martin „Soberl“ Sobotka bewegt zahlreiche Fans weit über Wien hinaus. Der charismatische Sänger und Frontmann der Kultband Wiener Wahnsinn war am 19. September 2025, nur drei Tage nach seinem 51. Geburtstag, gestorben.

Mit seinem unverwechselbaren Humor, seiner markanten Stimme und seiner Liebe zu Wien prägte er die heimische Musikszene und hinterließ bleibende Spuren.

Um allen, die ihn kannten und seine Musik schätzten, die Möglichkeit zum Abschied zu geben, wird Sobotka am Freitag, den 10. Oktober, am Wiener Zentralfriedhof aufgebahrt. In Halle 2 können Fans und Wegbegleiter von 10.30 bis 12.30 Uhr Abschied nehmen. Die eigentliche Beisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.

Anstelle von Blumen bittet die Familie, Spenden an die Ronald McDonald Kinderhilfe zu richten. Damit soll ganz im Sinne des Verstorbenen etwas Gutes bewirkt werden.

Die öffentliche Aufbahrung ist für alle zugänglich. Der Wiener Zentralfriedhof ist mit den Straßenbahnlinien 71 und 11 bis zur Station „Zentralfriedhof Tor 2“ erreichbar.