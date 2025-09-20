"Können es nicht fassen“: Wiener Wahnsinn trauert um Soberl

Martin „Soberl“ Sobotka starb im Alter von nur 51 Jahren.

Große Trauer in der Austropop-Szene. Nachdem die Kultband Wiener Wahnsinn am Freitag einen Auftritt auf dem Ottakringer Kirtag in letzter Minute absagte, wurde nun der Grund öffentlich. Sänger Martin „Soberl“ Sobotka ist aus dem Leben geschieden.

„Am 19. September ist unser lieber Freund, Sänger und Frontman Martin „Soberl“ Sobotka plötzlich und viel zu früh von uns gegangen“, schreibt die Band auf Facebook. „Wir sind unendlich traurig und können es nicht fassen. Soberl, Du fehlst uns… nicht nur auf der Bühne.“

„Soberl“ kämpfte bereits 2023 mit Panikattacken und legte deshalb eine 12-wöchige Auszeit ein. Jetzt ist er völlig unerwartet aus dem Leben geschieden.