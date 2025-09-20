Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Wiener Wahnsinn
© Hersteller

Statement

"Können es nicht fassen“: Wiener Wahnsinn trauert um Soberl

20.09.25, 09:55
Teilen

Martin „Soberl“ Sobotka starb im Alter von nur 51 Jahren. 

Große Trauer in der Austropop-Szene. Nachdem die Kultband Wiener Wahnsinn am Freitag einen Auftritt auf dem Ottakringer Kirtag in letzter Minute absagte, wurde nun der Grund öffentlich. Sänger Martin „Soberl“ Sobotka ist aus dem Leben geschieden.

„Am 19. September ist unser lieber Freund, Sänger und Frontman Martin „Soberl“ Sobotka plötzlich und viel zu früh von uns gegangen“, schreibt die Band auf Facebook. „Wir sind unendlich traurig und können es nicht fassen. Soberl, Du fehlst uns… nicht nur auf der Bühne.“

„Soberl“ kämpfte bereits 2023 mit Panikattacken und legte deshalb eine 12-wöchige Auszeit ein. Jetzt ist er völlig unerwartet aus dem Leben geschieden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden