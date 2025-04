Osternest-Debakel: Droht jetzt der Preisschock bei Schokohasen?

Osterhase goes Influencer: Dubai-Schokolade erobert mit DubEi das Osternest TikTok, Instagram – überall Dubai-Schokolade! Der Hype ist riesig, aber hält das DubEi von Pischinger bei HEINDL wirklich, was es verspricht? Wir haben es getestet und verraten Ihnen, ob es in Ihr nächstes Osternest muss.