4. Konzert: Coldplay öfter im Happel als Alaba

Coldplay schreibe Musikgesichte: Das vierte Wien-Konzert ist fix. Zischen 22. und 25. August feiern 240.000 Fans die Pop-Revue Music Of The Spheres im Happel Stadion.

Aller guten Dinge sind ... Vier! Wie von ÖSTERREICH bereits angekündigt hängen Coldplay am 25. August 2024 jetzt auch noch ein viertes (!) Konzert im Happel Stadion an. In Summe werden zwischen 22. und 25. August somit 240.000 Fans bei der bunten Pop-Revue Music Of The Spheres erwartet. Mehr als beim Nova Rock! Die letzten Karten gibt‘s ab morgen 10 Uhr bei eoticket.

Rekord. Chirs Martin und Co. liefern da mit einen unglaubliche Rekord, mit den man nicht nur Taylor Swift, die ja „nur“ ein Trippelpack für 170.000 Fans verkaufte, sondern auch David Alaba in die Schranken weist: Coldplay sind 2024 öfter im „Happel“ zu sehen als unsere Team-Kicker!