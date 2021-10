Coldplay rocken klimafreundlich

Coldplay starten mit neuer CD "Music Of The Spheres" und wegweisender, nachhaltiger Tournee durch.

In Österreich und Deutschland haben sie wie erwartet in den Charts gegen Helene Fischer keine Chance. Aber weltweit sind Coldplay mit der neuen CD Music Of The Spheres die Größten. Die schräge Pop-Ambient-Rock-Melange mit Gastauftritten von BTS (My Universe) oder Selena Gomez (Let Somebody Go) stürmt bei iTunes in gleich 39 Ländern an die Spitze. Auch in so wichtigen Märkten wie England, Amerika oder Spanien.

Nachhaltige Tour. Zu den 12 neuen Songs, die übrigens von der legendären "Mos Eisley Cantina Band" aus den Star-Wars-Filmen inspiriert wurden, liefern Chris Martin und Co. ab 18. März auch gleich ein ganz neues Konzert-Erlebnis. Die Stadion-Tournee soll nämlich so nachhaltig und CO2-arm wie möglich gestaltet werden. Dafür haben Coldplay sogar einen eigenen 12-Punkte-Plan erstellt. „Wir versprechen, die Tour-Emissionen um 50 Prozent zu senken, und werden für jedes verkaufte Ticket einen Baum pflanzen.“

Fans erzeugen Strom. Auch das Publikum macht mit. Tanzende Fans sollen für Energie sorgen – und somit Strom erzeugen. Dafür wird in den Stadien eine kinetische Tanzfläche aufgelegt. „Je mehr sich die Fans bewegen, desto mehr helfen sie,“ erklärt Chris Martin das bahnbrechende Konzept. „Kennen Sie das, wenn der Frontmann sagt: ,Wir wollen, dass Ihr auf und ab springt‘? Wenn ich das sage, muss man wirklich auf und ab springen. Denn wenn man das nicht tut, gehen die Lichter aus.“

Kein Wien-Stopp. Eine vorbildliche Sache. Nur leider nicht in Österreich. Am aktuellen Tourplan sind zwar 13 Europa-Konzerte für über 800.000 Fans vorgesehen, aber keines in Wien.