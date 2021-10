Coldplay rocken an Österreich vorbei

Coldplay enttäuschen ihre Österreich-Fans: 13 Europa-Konzerte, aber keines bei uns. Als Trost gibt’s morgen die neue CD "Music Of The Spheres".

2017 ließen sie mit der farbenfrohen Head Full of Dreams Show über 50.000 Fans im Happel Stadion ausflippen. Jetzt rocken Coldplay an Österreich vorbei.

Die Tour zur neuen, für Freitag erwarteten CD Music Of The Spheres stoppt 2022 leider nicht in Wien. Bei 13 Europa-Konzerten – von London bis Warschau – fehlt diesmal Österreich am Tourplan.

Die nähesten Stopps für die Hit-Show rund um Chart-Kracher wie Fix You, Yellow oder Higher Power sind Frankfurt (2. und 3. Juli), Warschau (8. Juli) oder Berlin (10. & 12. Juli).