Dakota Johnson will ein Kind mit Chris Martin

Die Schauspielerin verrät in einem Interview, dass sie bereit sei, Mutter zu werden

Bereits seit 2017 sind Dakota Johnson (34) und "Coldplay"-Frontmann Chris Martin (47) ein Paar. Zeit den nächsten Schritt zu wagen? Wenn es nach Dakota geht, schon. Denn in einem Interview mit "Bustle" spricht sie offen über ihre privaten Träume. Einer davon sei eine eigene Familie. "Ich bin so offen dafür", erklärt sie. Johnson sei an einem Punkt angelangt, an dem sie alles erleben wolle, was das Leben zu bieten habe.

Dakota: "Ich liebe meine Stiefkinder"

Als Frau denke sich Dakota Johnson: "Was für eine magische f**** Sache, die man tun kann. Was für eine verrückte, magische, wilde Erfahrung." Gemeint sei natürlich die Geburt eines Kindes. Wenn sie über ihre Stiefkinder spricht, kommt sie nicht mehr aus dem Schwärmen: "Ich liebe diese Kinder, als würde mein Leben davon abhängen", so ihre emotionalen Worte. "Aus vollem Herzen." Chris Martin hat aus seiner Ehe mit Gwyneth Paltrow bereits zwei Kinder: Tochter Apple (19) und Sohn Moses (17).