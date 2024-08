× 240.000 Fans! Coldplay starten den Rekord-Run in Wien

An heute sind wir Coldplay! Die Hitband lässt jetzt bei 4 Konzerten im Happel Stadion über 240.000 Fans ausflippen. Mit Megashow, allen Hits und dem Motto „Liebe ist stärker als der Terror“!

Mindestens 21 Chart-Hits, gleich drei Bühnen und eine stadionweite Lichter-Choreografie mittels LED-Bändern. Ab heute liefern Coldplay mit gleich 4 Konzerten im Happel Stadion für 240.000 Fans die fröhliche Antwort auf alle Terror-Ängste. Mit einem bunten Hit-Feuerwerk voller Lebensfreude. Und wohl durchdachten Worten. Chris Martin bat dafür ja schon am Montag sogar einige Fans im Austausch gegen Freikarten um Hilfe. „Wie kann ich die Wiener Fans am besten trösten? Was soll ich beim Konzert sagen?“ Das Motto „Liebe ist stärker als der Terror“ wird deshalb heute bei der Hit-Show allgegenwärtig sein. Auch mit einer überdimensionalen Projektion!

Neben dem Herz setzen Coldplay vom Opener "Higher Power" bis zum Finale mit den ersten Hörproben der für 4. Oktober erwarteten neuen CD "Moon Music" auf ein farbenfrohes Bombast-Spektakel und viel Fannähe. Schon als Entree bahnt man sich Händeabklatschend den Weg durch die Menge. Im zweiten Akt Moons wird wohl wieder ein Fan auf die Bühne geholt und in der Schluss-Offensive sogar Publikums-Einblendungen zum spontanen Jumbotron Song vertont.

Das ist die geplante Setlist von Coldplay:

Act 1: Planets

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Act 2: Moons

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Everglow

Charlie Brown

Yellow

Act 3: Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

My Universe

A Sky Full of Stars

Act 4: Home

Sparks

The Jumbotron Song

Fix You

Good Feelings

feelslikeimfallinginlove

Dazu gibt es auch einen Rammstein-würdigen Pyro-Exzess ("Hymn for the Weekend"), ein Duett mit einer Muppet-Puppe ("Human Heart"), witzige Alien-Verkleidungen ("Something Just Like This") und für "A Sky Full of Stars" sogar ein kurzes Handy-Verbot. „Lasst uns doch einen Song lang nur auf den Moment konzentrieren und auf das Filmen verzichten.“

Spannend: Teile des Stroms für die Show kommen direkt von den Fans: ein kinetischer Stadionboden wandelt das Hüpfen des Publikums in Energie um. Dazu gab’s eine Reihe an Power Bikes – auf denen sportliche Besucher weiteren Strom erstrampeln. Dazu wollen Coldplay für jeden Konzertbesucher einen Baum pflanzen. Weltweit schon über 8,82 Millionen. Jetzt kommen 240.000 weiter dazu. Coldplay rocken ja auch noch Donnerstag, Samstag und Sonntag in Wien.