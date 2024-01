Kate: DARUM strenge Geheimhaltung & Wills besucht sie jeden Tag

Es gibt einen triftigen Grund, warum der Gesundheitszustand der Prinzessin geheim bleibt.

Prinzessin Kate musste sich vor einigen Tagen einer Operation am Bauch unterziehen. Rund 14 Tage soll sie nach dem geglückten Eingriff in der London Clinic, einem exklusiven Privatspital, bleiben um sich zu erholen.

Ist sie daran erkrankt?

Diese lange Zeit im Spital regt seit Tagen Spekulationen an, was die Frau des britischen Thronfolgers haben könnte. Viele Experten gehen von Endometriose aus, das ist eine gutartige Wucherung aus Gebärmutterschleim-Gewebe. Oft kann sie mit einem laparaskopischen Operationsverfahren minimalinvasiv entfernt werden. Dann bleibt man wenige Tage im Krankenhaus. Doch wenn die Wucherungen sich ausgedehnt haben, können andere Organe befallen sein, was eine große Operation nötig macht. Diese Krankheit lässt sich in den Griff kriegen, doch nicht heilen. Betroffene Frauenleiden oft unter heftigen Schmerzen. Auch weitere Operationen können nötig werden, wenn die Wucherungen wiederkommen.

Darum ein Geheimnis

Doch warum wird so ein Geheimnis darum gemacht, was Kate fehlt? Ganz einfach: Auch ein Royal hat ein Recht auf Privatsphäre. Besonders, wenn es um den sensiblen Bereich der Gesundheit geht. In einem Palast-Statement wurden deutliche Worte gefunden: Die Schwiegertochter von König Charles III. hoffe, dass die Öffentlichkeit ihren Wunsch nach Privatsphäre für sich und ihre drei Kinder respektiere. "Der Kensington-Palast wird deshalb nur dann über die Fortschritte Ihrer Königlichen Hoheit berichten, wenn wichtige neue Informationen vorliegen", hieß es weiter.

Privatsphäre

Was auch nicht zu unterschätzen ist: Die Privatsphäre der anderen Patienten. Je mehr Wirbel es um Kate gibt, desto mehr sind die anderen Menschen gestört. Ein besonderes Detail jedoch ist an die Öffentlichkeit gedrungen: William besucht seine Frau jeden Tag. Er hat einige Termine abgesagt, kümmert sich auch um die drei gemeinsamen Kinder.

Beide in Klinik

König Charles weilt derzeit noch in der gleichen Klinik. Er musste sich ebenfalls einer Operation unterziehen; ein Eingriff an der Prostata, wie der Palast verlauten ließ.