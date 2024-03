Queen Camilla nimmt sich royale Auszeit

Es sind schwere Zeiten für Königin Camilla. Nicht nur, dass sie sich um ihren krebskranken Mann kümmert, muss sie auch zahlreiche Termine für ihn wahrnehmen. Jetzt braucht sie eine Pause

Sie stand in letzter Zeit ungewöhnlich oft im Mittelpunkt des royalen Geschehens. Wegen der Krebserkrankung von König Charles III. und dem Ausfall von Prinzessin Kate nach ihrer Bauch-OP rückte Königin Camilla in den Vordergrund. Zahlreiche öffentliche Termine zu Repräsentationszwecken standen für die 76-Jährige am Programm - zuviel wie es nun scheint.

Charles und Camilla auf Grenada © Getty ×

Als zurzeit höchstrangiges Mitglied der Royals, das öffentliche Auftritte wahrnimmt, besuchte sie vergangene Woche einen Gedenkgottesdienst für Konstantin von Griechenland in Windsor und gab danach einen Empfang für hunderte Gäste. Am Donnerstag stand für sie im Clarence House ein Treffen mit der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten, Olena Zelenska am Programm. "Auch wenn sie nicht erwartet hat, sich in der Rolle der Anführerin der Familie wiederzufinden, ist die Königin auf jeden Fall darauf vorbereitet, alles zu tun, was für die Institution getan werden muss", verrät ein Insider gegenüber der "Sunday Times".

Charles und Camilla auf Grenada © Getty ×

Damit ist jetzt erstmal Schluss. Angeblich soll der Terminkalender der Queen für die nächsten Tage leer sein. Sie wird keine Termine wahrnehmen und sich stattdessen ausruhen. Ihrem Mann Charles wird sie aber auch in dieser Zeit als Stütze zur Seite stehen - ganz privat.