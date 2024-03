Prinzessin Kate: Erster öffentlicher Aufritt nach Bauch-OP

Bis heute ist Kate nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden, seit sie am Weihnachtstag mit William und ihren Kindern George, Charlotte und Louis den Gottesdienst in Sandringham besucht hatte.

Letzte Woche beharrte der Kensington-Palast darauf, dass es ihr immer noch „gut geht“, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie vor Ostern zu offiziellen königlichen Terminen zurückkehren wird. Die US-Website TMZ hat Fotos von Kate mit Sonnenbrille auf dem Beifahrersitz eines Autos veröffentlicht, den ihre Mutter Carole Middleton in der Nähe von Windsor Castle fuhr.

Princess of Wales is seen for the first time since her abdominal surgery: Photos of Kate being driven home from the school run by mother Carole are published in US - in new sign her recovery is progressinghttps://t.co/J5jYedAFYu pic.twitter.com/AQVnatYGIt