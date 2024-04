Prinz William sorgt für Qualitytime mit seinem älteren Sohn.

Es ist der erste Auftritt von Prinz William (41) und seinem Sohn George (10), seitdem die Welt die Diagnose von Prinzessin Kate kennt. In einem berührenden Video hat sie erklärt, an Krebs zu leiden und diesen mit einer Chemotherapie behandeln zu lassen.

Zusammenhalt und Geborgenheit

In dieser schweren Zeit für die Wales-Familie setzen alle Mitglieder stark auf eines: Zusammenhalt. William und Kate wollen das Leben so normal wie möglich gestalten, ihren Stabilität und Geborgenheit geben.

Ganz privat unterwegs

William will nun ganz für seine Familie da sein, hat die öffentlichen Verpflichtungen so weit wie möglich reduziert. Nun wurde er in einem privaten Moment mit seinem Sohn George gesichtet. Bei einem Fußballspiel dürfen Papa und Sohn einfach sie selbst sein und die Bürde, dass sie Thronfolger sind und für ihr Land im Dienst stehen, rückt in den Hintergrund.

Auf Fotos sind George und William zu sehen, wie sie am 11.4. dem Verein Aston Villa zujubeln, der gegen den französischen Verein Lille gespielt hat. George trägt einen Fan-Schal in Vereinsfarben.