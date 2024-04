König Charles: DIESE Essgewohnheit hat er nach Krebs-Erkrankung gestrichen

Queen Camilla redete König Charles auf Empfehlung der Ärzte ins Gewissen.

Einige Wochen weiß die Öffentlichkeit nun schon bereits Bescheid über die Krebs-Erkrankung von König Charles . Während er regelmäßige medizinische Behandlungen in einer Londoner Klinik bekommt, soll er nun auch Lebensgewohnheiten umgestellt haben und alsbald zu genesen.

"Frustriert" wegen Isolation

Derzeit soll Charles auf Rat seiner Ärzte wenige Verpflichtungen wahrnehmen und sich ganz auf seine Heilung konzentrieren. Auch große Menschenmassen sind dabei tabu. Das soll, wie jüngst sein Neffe Peter Phillips erklärte "frustrierend" für den Monarchen sein. Doch diese Veränderungen sind nicht die einzigen.

Diese Gewohnheit ist vorbei

Wie britische Medien berichten, habe Queen Camilla auf ihren Ehemann eingewirkt, eine spezielle Gewohnheit aufzugeben. Eine Gewohnheit, die Charles sein ganzes Leben lang so gehandhabt hat: Das Mittagessen auslassen. Charles, der viele Jahre lang Thronfolger war, hat selten zu Mittag gegessen, hauptsächlich aus praktischen Gründen: So konnte er pro Tag mehr Termine wahrnehmen. Doch laut ärztlichem Rat soll Charles regelmäßig essen, dabei ausgewogene Speisen mit einem hohen Gemüseanteil zu sich nehmen.

Vegane Tage

Zudem nehme plane er vegane Tage ein, wie er in einem BBC Gespräch 2021 sagte: "Viele Jahre schon esse ich an zwei Tagen die Woche weder Fisch noch Fleisch und an einem Tag die Woche keine Milchprodukte."