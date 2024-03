Ein Video der britischen "Sun" zeigt Kate und William bei einem Ausflug.

Kate ist wieder da - sie wurde mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William, bei einem Bauernmarkt in Windsor gesichtet. Großes Aufatmen bei den Royal-Fans aus aller Welt!

Auf den Fotos und dem Video, das von der britischen Sun stammt, ist eine glückliche, strahlende Prinzessin zu sehen. (Klicken Sie hier rein für die Aufnahmen! )

Private Aufnahmen

Ganz casual, in ungewohnt legerem Look mit schwarzen Leggings, Kapuzenjacke und Turnschuhen schlendert Kate an der Seite von William über den Windsor Farm Shop, einem Bauernmarkt in der Nähe des Adelaide Cottage, wo die Familie ihren Hauptwohnsitz hat. Das royale Traumpaar soll sich bewusst ganz privat gezeigt haben, um Gerüchte endlich verstummen zu lassen.

Kate sehr schlank

Doch etwas fällt ganz stark auf. Kate ist sehr schlank, besonders auch im Gesicht. Kantig, etwas eingefallen wirken ihre Wangen. Soweit so überhaupt nicht der Rede wert; immerhin muss sich die Prinzessin von einer schweren Bauch-OP erholen und erst wieder zu Kräften kommen.

Foto mit Mama ganz anders

Nicht der Rede wert, würde es nicht das Bild von Kate geben, das sie mit ihrer Mama Carole im Auto zeigt und das vor wenigen Tagen entstanden ist. Darauf hat die Prinzessin nämlich ein rundes Gesicht. Möglicherweise eine Nebenwirkung von den Medikamenten, die sie bekommt.

Mal rund, mal schlank - wie geht das?

Auf Twitter fragen sich die User, die zu Verschwörungstheorien neigen bereits, wie das geht. Einmal rund, einmal äußerst mager - was stimmt hier nicht? Das von Kate persönlich gephotoshoppte Bild zum Muttertag trug bekanntermaßen nicht bei, Vertrauen in die Royals zu schaffen...