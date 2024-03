Die Princess of Wales machte einen Ausflug mit ihren Kindern.

Aufatmen bei den Royal-Fans , die in den letzten Tagen und Wochen einigen Verschwörungstheorien ausgesetzt waren. Kate ist zurück!

Ausflug am Wochenende

Erstmalig seit ihrer Bauch-OP im Jänner (nähere Details dazu sind nicht bekannt), wurde Kate mit ihrer Familie gesichtet. Sie unternahm am Wochenende zusammen mit Ehemann William und den Kindern George, Charlotte und Louis einen Ausflug zu einem Bauernmarkt, von dem es keine Fotos gibt (die Aufnahmen im Artikelbild stammen von letztem Jahr).

Das letzte Familienfoto vor Kates Bauch-OP

So wirkte Kate

Beim "The Windsor Farm Shop", der nur wenige Minuten Autofahrt vom Adelaide Cottage, dem Wohnsitz der Wales-Familie, verbrachte die Familie schöne Stunden. Kate und William sahen ihren Kinder zu, wie sie sich beim Sport auspowerten.

Besucher bekamen Eindruck

Besucher, die ebenfalls anwesend waren, beschrieben die Princess of Wales als "glücklich, entspannt und gesund" wirkend. Ein Auftritt, inoffiziell zwar, aber doch so nötig nach all den Gerüchten und Problemen rund um das bearbeitete Foto.