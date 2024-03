Neues Video: Prinzessin Kate strahlt an Williams Seite

Auf diese Bilder haben Fans der Royals gewartet: Nach ihrer Bauch-OP war Kate wochenlang abgetaucht, nun zeigte sich die Prinzessin erstmals wieder in der Öffentlichkeit.

Das Boulevardblatt "The Sun" veröffentlichte am Montagabend Videoaufnahmen, die sie mit ihrem Mann, Thronfolger Prinz William, bei einem Einkauf zeigen sollen. Bereits zuvor wurde über den kurzen Moment in der Öffentlichkeit berichtet, nun gibt es auch die Aufnahmen von Kate.

Darauf klar zu sehen: Die Prinzessin kann wieder strahlen! In ungewohnt legerem Look mit schwarzen Leggings, Kapuzenjacke und Sneakerin schlendert sie an der Seite von William über den Windsor Farm Shop, einem Bauernmarkt in der Nähe des Adelaide Cottage. Das royale Traumpaar ganz privat.

Das Video von "The Sun" zeigt, wie die beiden mit Einkaufstaschen aus einem Laden schlendern und miteinander plaudern. Kate lacht dabei glücklich und wirkt gesund und voller Elan.

Nach ihrer überraschenden Bauch-OP im Jänner zog sich die 42-Jährige völlig aus der Öffentlichkeit zurück, was Spekulationen über ihren Zustand hochkochen ließ. Daraufhin veröffentlichte der Kensington-Palast selbst vor rund einer Woche ein Foto von Kate und ihren Kindern, das aber wegen Bildbearbeitungen in die Kritik geriet. Nun ist klar, dass Kate tatsächlich wieder wohlauf ist.

Offizielle Termine soll sie jedoch erst nach Ostern wieder wahrnehmen.