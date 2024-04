Kate: Wer hat die krebskranke Prinzessin schamlos erpresst?

Prinzessin Kate musste unter Druck ihre Krankheit preis geben.

Prinzessin Kate outete am 22.3. in einem Video ihre Krebs-Erkrankung und die Welt hielt den Atem an. In einer souveränen Rede, sprach sie offen über Details ihrer Erkrankung. Dass es freilich ein Schock gewesen sei, sie sich aber den Umständen entsprechend gut erhole.

Erpressung

Mittlerweile hat die britische "dailymail" berichtet, dass dieses Outing von Kate nicht ganz freiwillig war. Kate wurde vielmehr unter Druck gesetzt, gar erpresst, so das Onlineportal. Denn, laut einer Palastquelle, soll es Leute geben, die um ihren Gesundheitszustand wissen - und nicht davor zurückgeschreckt wären, diesen öffentlich zu machen. Andernfalls wäre das Video zu einem späteren Zeitpunkt gepostet worden, heißt es.

London Clinic - hier werden Kate und Charles behandelt. © Getty ×

Wer ist schuld?

Nun fragt sich die ganze Welt, wer ist so gemein und erpresst eine kranke Frau? Das sind die Überlegungen dazu:

Krankenhaus : Bereits vor Wochen wurde öffentlich, dass es Leaks im Sicherheitssystem der " London Clinic " gab. Mitarbeiter sollen versucht haben, an Gesundheitsinfos zu kommen. Das ist die wahrscheinlichste Quelle für die Erpressung, laut Spekulationen.

: Bereits vor Wochen wurde öffentlich, dass es Leaks im Sicherheitssystem der " London Clinic " gab. Mitarbeiter sollen versucht haben, an Gesundheitsinfos zu kommen. Das ist die wahrscheinlichste Quelle für die Erpressung, laut Spekulationen. Palast : Auch möglich wäre eine Quelle aus dem Palast, die mit den Infos abcashen wollte. Doch das gilt als eher unwahrscheinlich.

: Auch möglich wäre eine Quelle aus dem Palast, die mit den Infos abcashen wollte. Doch das gilt als eher unwahrscheinlich. Familie: Leute wie Kates Onkel Gary Goldsmith, der jüngst bei der britischen Ausgabe von "Big Brother" teilnahm, könnten auch für den Leak verantwortlich sein.

Das letzte Familienfoto vor Kates Bauch-OP © Getty Images ×

Jedenfalls wäre mit den Infos viel Geld zu holen gewesen. Doch um einen Kontrollverlust zuvorzukommen, machte Kate ihre Krankheit selber öffentlich.