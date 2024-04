Austria hofft auf gegen Lustenau ersten Quali-Gruppen-Sieg

Die Wiener Austria ist im Duell mit Lustenau gehörig unter Druck.

Am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-LIVETICKER) muss Austria Wien das Heimspiel gegen Austria Lustenau unbedingt gewinnen. Denn sonst könnten sie vom WAC von Platz 1 in der Qualifikationsgruppe verdrängt werden.

Die Veilchen sind alles andere als ideal nach dem Grunddurchgang gestartet. Nach zwei Remis gegen Altach und BW Linz soll jetzt endlich der erste Sieg her. Die Lustenauer hingegen warten weiterhin auf den großen Befreiungsschlag. Während es zum Abschluss der Hauptrunde endlich mit den Siegen klappte startete man in die Quali-Gruppe mit einem Unentschieden gegen BW Linz und einer bitteren Niederlage in der Vorwoche gegen WSG Tirol.

Die Schmid-Elf ist im Austria-Duell dennoch klarer Favorit (hier finden Sie die Quoten zum Spiel). Es ist das 21. Spiel der beiden Namensvetter. Beim letzten Sieg der Vorarlberger war so mancher Spieler im Kader noch nicht einmal geboren. Am 21. August 1999 traf Patrick Jovanovic zum 1:0-SIeg gegen die Wiener. Immerhin: Des letzte Mal, als Lustenau nicht als Verlierer vom Platz gegen die Austria ging war im Play-off vor einem Jahr. An diese Leistungen will der damalige Aufsteiger jetzt wieder anknüpfen.