Bayern in Mainz um letzte Meister-Chance

Die Bayern können sich in der Liga gegen Mainz keinen Umfaller mehr leisten.

Zehn Spieltage vor Schluss haben die Bayern zehn Punkte Rückstand auf den immer noch unbesiegten Tabellenführer aus Leverkusen. Der Meistertraum bleibt nur am Leben, wenn die Tuchel-Elf am Samstag (ab 15.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) gegen die Abstiegsbedrohten Mainzer drei Punkte einfahren kann.

+++ Alle Wetten zur deutschen Bundesliga auf www.admiral.at finden Sie HIER +++



Doch genau davor sind dei Bayenr gewarnt. Am 18. Februar setzte es gegen die ebenfalls im Tabellenkeller befindlichen Bochumer eine bittere 3:2-Niederlage. Überhaupt konnte man in den jüngsten sechs Spielen nur zwei Siege feiern. Der letzte ist aber noch in bester Erinnerung. Am Dienstag schoss man sich mit einem 3:0 gegen Lazio Rom ins Viertelfinale der Champions League. Mit entsprechend breiter Brust freut man sich nun auf die "Pflichtaufgabe" in der Liga.

Für die Mainzer geht es allerdings um den Ligaverbleib, wo jeder Punkt zählt. In den jüngsten beiden Partien schrammte man jeweils knapp an einem Sieg vorbei. Gegen Tabellenführer Leverkusen musste man sich in Unterzahl mit 2:1 geschlagen geben, gegen Borussia Mönchengladbach kassierte man erst in der zweiten Halbzeit den Ausgleich. Und auch ein Blick auf die letzten Liga-Duelle mit den Bayern machen den Gästen Mut: In den letzten drei Jahren gewann man immer ein Spiel gegen den deutschen Rekordmeister (Alle wetten zum Spiel finden Sie auf www.admiral.at). Nachdem das Hinspiel im Oktober mit 3:1 an die Bayern ging, wäre ein krasser Außenseiter-Sieg dennoch keine ganz große Sensation.