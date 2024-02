Bayern müssen im Hit gegen Leipzig aus der Krise

Für den FC Bayern München steht gegen RB Leipzig viel auf dem Spiel.

Am Samstag (ab 18.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) will der FC Bayern den ersten Sieg nach drei Spielen Niederlagen in Folge einfahren. Doch mit Leipzig kommt ein besonders harter Brocken in die Münchner Allianz Arena.

Während die Achterbahnfahrt der Bullen in der Saison weitergeht, durchlebt der Rekordmeister aus München derzeit eine rasante Talfahrt. 0:3 gegen Leverkusen, 0:1 gegen Lazio, 2:3 gegen Bochum und unter der Woche die Bekanntgabe, dass Trainer Thomas Tuchel nach Saisonende den Verein verlassen wird. Bei den Bayern ist Feuer am Dach. Da kommt der Liga-Hit gegen Leipzig zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt.

Bullen bauen auf Bayern-Serie

Die Bullen konnten zuletzt beim 2:0 gegen Mönchengladbach wieder Selbstvertrauen tanken und hat in der Meisterschaft seit 2022 nicht mehr gegen den Serienmeister verloren. Wenn der Tuchel-Truppe also ausgerechnet jetzt der Turnaround geling reißen gleich zwei Serien, die seit drei Spielen anhalten. Insgesamt ist es das 20. Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams. Neun Mal gewannen die Bayern, drei Leipzig-Erfolgen stehen Remis gegenüber. Jedoch zwei der drei Bullen-Erfolge waran im Jahr 2022 oder 2023.

Doch es geht noch um viel mehr. Die Münchner liegen in der Tabelle mittlerweile acht Punkte hinter Tabellenführer Leverkusen. Auch wenn noch zwölf Spieltage sind, ab jetzt zählt wirklich jeder einzelne Punkt. Für die Bullen hingegen geht es noch um die Champions League: Derzeit liegt man einen Zähler hinter den viertplatzierten Dortmundern und hat auch noch Stuttgart auf Platz 3 im Visier.

Sogar der Vizemeistertitel wäre mit einem Sieg in der Allianz Arena nicht mehr undenkbar. Denn dann würden auf die Bayern nur noch sieben Punkte fehlen und im Kampf um die Europacupplätze wäre wieder alles offen.