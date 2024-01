Detroit Lions wollen die San Francisco 49ers schocken

Die San Francisco 49ers und die Detroit Lions kämpfen in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr) um den Einzug in den Super Bowl

Die Titel-Durststrecken für San Francisco und Detroit sind ungleich größer. Zwar erreichten die 49ers zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren das NFC-Championship-Spiel, allerdings ist der letzte Meister-Triumph des fünffachen Champions aus Kalifornien bereits 29 Jahre her. Die Lions schafften seit Beginn der Super-Bowl-Ära (1966/67) noch nie den Sprung ins Finale.

In San Francisco hofft Cheftrainer Kyle Shanhan auf den Einsatz seines Star-Receivers Deebo Samuel gegen Detroit (Montag, 00.30 Uhr). Der 28-Jährige hatte sich im Viertelfinale gegen die Green Bay Packers (24:21) an der linken Schulter verletzt. "Es ist nichts gebrochen, aber er hat nach wie vor Schmerzen", erklärte der Coach und bezifferte die Einsatzchancen mit 50 Prozent. Die Hauptlast wird aber Christian McCaffrey tragen, der beste Runningback der Liga, der als einziger Nicht-Quarterback für den MVP-Award nominiert wurde.

In Detroit hofft man derweil auf den ganz großen Wurf der Lions durch Quarterback Jared Goff und Headcoach Dan Campbell. "Wir fahren jetzt nach San Francisco. Wir wissen, was das für ein Team ist, aber wir sind in einer großartigen Position. Wir haben eine große Chance", rechnet sich Campbell einiges aus. Und Goff fügte hinzu: "Wir sind nicht zufällig hier." Auf Zahlen reduziert: Zwölf Siege im Grunddurchgang und bereits zwei in den Play-offs sind der Grund. Und die Lions sind noch nicht fertig. "Wir haben hier etwas Spezielles aufgebaut, wir alle zusammen. Das ist erst der Anfang", so Campbell.