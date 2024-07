Djokovic muss gegen Lokalmatador bestehen

Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic trifft in der zweiten Runde des Klassikers in Wimbledon auf Lokalmatador Jacob Fearnley.

In der zweiten Runde des bekanntesten Tennis-Turnieres der Welt trifft der siebenfache Wimbledon-Champions Novak Djokovic am Donnerstag (HIER im Sport24-LIVETICKER) auf den 22-jährigen Briten Jacob Fearnley.

+++ Alle Tennis-Wetten auf www.admiral.at finden Sie HIER +++



Es ist das erste Mal, dass sich die beiden gegenüber stehen. Während der Serbe noch auf seinen achten Titel am heiligen Rasen hofft, ist es heuer der erste Auftritt für Fearnley bei einem Grand Slam. In der ersten Runde setzte er sich souverän in drei Sätzen durch.

Auch Djokovic, der nach seiner Verletzung in Paris mit Knie-Bandage spielt, musste zum Auftakt keinen Satz abgeben. Auch bei der Duell-Premiere wird der 37-Jährige am Weg in Finale versuchen Kraft zu sparen und will sich im Eiltempo zum Aufstieg schießen.