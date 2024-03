Dortmund gegen Eindhoven voll auf Sieg

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League muss Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven gewinnen.

Für Borussia Dortmund geht es am Mittwoch (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER)daheim um den ersten Viertelfinaleinzug in der Königsklasse seit drei Jahren. Nach dem Unentschieden in Eindhoven ist die Ausgangslage gegen den Tabellenführer der niederländischen Liga nicht schlecht. "Wir gehen mit einem guten Gefühl in das Spiel, es gibt eine große Chance. Wir wollen in die nächste Runde", meinte BVB-Trainer Edin Terzic.

Dortmunds Torjäger Donyell Malen, der im Hinspiel getroffen hatte, soll die Borussen auch vor den eigenen Fans gegen seinen Ex-Club zum Sieg schießen. Für die Hausherren geht es auch um eine stolze Serie: 2024 ist die Terzic-Elf noch ungeschlagen, das soll sich auch gegen die Niederländer nicht ändern.

Dortmund gegen Eindhoven noch ohne Niederlage

Auch im direkten Duell sind die deutschen noch unbesiegt. Wohl ein weiterer Grund, der für die Favoritenrolle im Showdown um den Aufstieg ins Viertelfinale spricht (die Wetten zum Spiel finden Sie hier). Bisher standen sich die beiden drei Mal in der Champions League gegenüber, dazu kommt ein Freundschaftsspiel aus dem Jahr 2017.

Zwei Mal gewann Dortmund (4:1, 3:1), zwei Mal endete das Spiel mit einem 1:1-Remis. Fest steht, dass es am Dienstag einen Sieger geben wird. Spätestens nach dem Elfmeterschießen steht fest, wer zu den acht besten Teams Europas 2024 zählt.