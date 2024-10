Draper will nach Wien-Coup nachlegen

Jack Draper hat nach seinem Erfolg in der Wiener Stadthalle keine Zeit den Triumph zu genießen.

Am Sonntag feierte Jack Draper seinen ersten Titel bei einem ATP-500-Turnier. Bereits am Dienstag geht es für den Briten in Paris-Bercy weiter. Beim letzten Masters der Saison trifft der 22-Jährige im Youngster-Duell auf den Tschechen Jiri Lehecka.

Während Draper mit einer intensiven Turnierwoche in den Beinen nach Frankreich kommt, konnte sich Lehecka ausruhen. Bei den Swiss Indoors in Basel schied er nach dem Turniersieg in Antwerpen bereits in der ersten Runde aus. Auch deshalb ist die Nummer 15 der Welt, Draper, der klare Favorit gegen Lehecka, der in der Weltrangliste derzeit auf Rang 30 liegt.

Noch dazu bietet sich für den britischen Youngster die Chance zur Revanche. Beim ersten Turnier des Jahres in Adelaide verlor er noch gegen den Tschechen, zum Saisonabschluss will er im Head2Head mit Lehecka ausgleichen.