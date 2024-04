Hurricanes wollen Islanders vom Eis fegen

Am Samstag eröffnen die Carolina Hurricanes gegen die New York Islanders die NHL-Play-offs 2024.

Hochspannung am Weg zum Stanley Cup. Am Samstag (23 Uhr) steigt in der besten Eishockey-Liga der Welt das Play-off mit dem Hit der Carolina Hurricanes gegen die New York Islanders.

Es ist das Duell des Zweiten gegen den Dritten der Metropolitan Division. Doch die Ausgangslage ist enorm spannend. In der abgelaufenen Spielzeit gingen alle vier Duelle der beiden Teams an die jeweilige Auswärtsmannschaft. Das würde ganz klar für einen Aufstieg in der "Best-of-Seven"-Serie zugunsten der Islanders sprechen. Noch dazu können sich Fans auf ein Tor-Spektakel freuen. Denn in den vier Aufeinandertreffen konnte der Sieger jeweils mindestens vier Tore erzielen.

Die Hausherren konnten fünf der letzten sechs Liga-Spiele für sich entscheiden und sich souverän für die K.o.-Phase qualifizieren. Auch deshalb sind sie zum Auftakt der klare Favorit (hier die Quoten zum Spiel) gegen das Team aus dem Big Apple. Deren Saison-Finish ist alles andere, als nach Wunsch verlaufen. Zwei der letzten drei Spiele gingen verloren, jetzt muss man zurück in die Spur finden. Noch dazu spricht die ewige Bilanz auch ganz klar für Carolina. 64 Mal standen sich die Islanders und die Hurricanes gegenüber. 41 Mal ging Carolina als Sieger vom Platz.