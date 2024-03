Sturm Graz hofft gegen Lille auf nächstes Euro-Märchen

Sturm Graz will im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League mit den Fans im Rücken eine kleine Sensation gegen OSC Lille aus Frankreich schaffen.

Am Donnerstag (ab 18.45 Uhr im Sport24-LIVETICKER) möchte der heimsiche Vizemeister Sturm Graz gegen den französischen Vertreter OSC Lille die nächste unvergessliche Europacup-Nacht in Graz bestreiten. Die Steirer sind der letzte Bundesliga-Klub, der im internationalen Geschäft vertreten ist. Auch wenn die Elf von Erfolgscoach Christian Ilzer als krasser Außenseiter in das Duell geht, glaubt im direkten Umfeld des Klubs jeder an die Chance auf den Aufstieg in das Viertelfinale.

Wie ungleich das Duell ist zeigt allein schon ein Blick auf die Marktwerte der beiden Kontrahenten. Lille-Stürmer Jonathan David hat laut transfermarkt einen aktuellen Marktwert in Hähe von 50 Millionen. Damit kostet er fast so viel wie die komplette Mannschaft der Grazer (55 Millionen Euro).

Grazer bauen auf Franzosen-Serie

Bisher gab es für den aktuellen Zweiten der österreichischen Liga sechs Pflichtspiel-Duelle mit Vereinen aus dem Land des amtierenden Vizeweltmeisters. Vier Mal traf man auf den AS Monaco (1 Sieg, 1 Remis, 2 Niederlagen), zwei Mal bekam man es mit Olympique Marsielle zu tun (1 Sieg, 1 Niederlage). Man war mit dem Gegenüber stets auf Augenhöhe und ging zumindest in einem der beiden Matches pro Saison nicht als Verlierer vom Platz.

Das Soll auch im Kampf um das Viertelfinale der Conference League so sein, am besten bereits vor den eigenen Fans in der Merkur Arena. Was dafür spricht sind die starken Leistungen seit Jahresbeginn. Bisher ist die Ilzer-Truppe noch ungeshlagen. Lille hingegen musste in alleine schon zwei Mal in den letzen vier Spielen geschlagen vom Rasen trotten. Die Marschrichtung ist klar: Mit einem Sieg, will sich Sturm eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche verschaffen.