Stuttgart will mit Sieg gegen Union Berlin den Bayern Druck machen

Überraschungsteam VfB Stuttgart will mit einem Sieg gegen Union Berlin den Rückstand auf die zweitplatzierten Bayern vorübergehend auf einen Punkt reduzieren.

Am Freitag (ab 20.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) empfängt das Sensationsteam der aktuellen Saison, der VfB Stuttgart, das Wunderteam der vergangenen Saison, Union Berlin. Während sich die "Eisernen" mit einem Sieg Luft im Abstiegskampf verschaffen wollen, können die aktuell auf Rang 3 liegenden Stuttgarter dem großen FC Bayern in der Tabelle auf den Zahn fühlen.

Die Hausherren gehen mit breiter Brust in die Partie. Seit sechs Ligaspielen ist man unbesiegt. Dem gegenüber ist die Elf von Ex-Austria-Coach Nenad Bjelica, die zuletzt am 17. Februar einen Sieg einfahren konnte.Immerhin kann das Team aus der Hauptstadt wieder aus dem Vollen schöpfen. Nach Sperren und Verletzungen stehen dem kroatischen Trainer mittlerweile wieder alle Kaderspieler zur Verfügung.

Es ist auch ein Duell zweier Teams mit großer Tradition in Deutschland. Dafür gab es bislang gar nicht so viele direkte Duelle. Erst zum 13. Mal trifft Stuttgart auf Union. Bislang gab es je drei Siege und sechs Remis. Wenn man nur auf die Bundesliga blickt ist die Bilanz jedoch um einiges eindeutiger. Hier konnte Stuttgart, die dennoch als klarer Favorit in die Parti gehen, erst ein einziges Spiel gewinnen. Am 8. Spieltag der laufenden Saison gab es einen klaren 3:0-Erfolg.

Seit der Saison 2020/2021 konnten die "Eisernen" ihre bisherigen drei Siege einfahren. Auf diesen Erfolgslauf setzen sie auch am Freitag wieder und wollen somit den Erfolgslauf der Stuttgarter auch abrupt beenden.