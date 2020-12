1 x 2 Tickets für das Musical CATS zu gewinnen

Zum 23.12. verlost oe24 1 x 2 Tickets für das Musical CATS im Wiener Ronacher am 12. Februar 2021. Jetzt mitspielen und gewinnen!

Das weltberühmte Musical CATS wird in Wien in einer neuen Version der Originalproduktion in deutsch im Ronacher aufgeführt.

Globale Erfolgsgeschichte

© Deen van Meer

Das Musical revolutionierte die gesamte Musicalwelt, nachdem es nach der Uraufführung in London auf der ganzen Welt beliebt wurde. Ausgezeichnet wurde das Stück mit bedeutenden Theaterpreisen. Schon über 73 Millionen Zuseher aus 30 verschiedenen Ländern in 16 Sprachen ließen sich von dem Musical in den Bann ziehen. Nun begeisterte die Neuproduktion von CATS in London und New York und soll schon bald das Publikum in Wien faszinieren.

Ein tolles Bühnenbild, atemberaubender Tanz, mitreißende Musik und tolle Kostüme warten auf die Zuschauer.

Gewinnen Sie einen magischen Musicalabend!

Sichern Sie sich die Chance auf 1 x 2 Tickets für CATS am 12. Februar 2021!