Nature Box-Set zu gewinnen

Natur Box bietet zertifizierte Naturkosmetik für Haar- und Körperpflege an.

Vegan und nachhaltig

Die Produkte von Nature Box werden aus natürlichen, kaltgepressten Ölen und anderen natürlichen und veganen Inhaltsstoffen hergestellt. Außerdem unterstützen die Firma soziale und ökologische Projekte. Nature Box hat es sich zur Mission gemacht, hochwertige Inhaltsstoffe für die Kosmetik zu verwenden und nachhaltige Initiativen zur Rohstoffbeschaffung zu unterstützen. Daher wird mit einer Plastik Bank zusammengearbeitet, um Verpackungsmüll zu minimieren. Die Flaschenkörper bestehen zu 98% aus Social Plastic, also Plastik, das am Strand oder an Land gesammelt wurde.

Die diversen Beauty-Produkte aus natürlichen Pflanzenölen sorgen für natürlich schönes Haar und schöne Haut.

