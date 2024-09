Autofahrer aufgepasst! Das sind die neuen Regeln für Winterreifen

In Deutschland gelten ab 1. Oktober neue Vorschriften für Winterreifen. Autofahrer werden angehalten, ihre Reifen zeitgerecht zu überprüfen - besonders betroffen sind Modelle, die nicht den neusten Standards entsprechen.

Laut ÖAMTC müssen Autoreifen am 1. Oktober mit dem Schneeflockensymbol versehen sein - nur so erfüllen sie die Mindestanforderungen an die Schneegriffigkeit, um in Deutschland als straßentauglich zu gelten. Reifen hingegen, welche die Bezeichnung "M+S" (Matsch und Schnee) tragen, verlieren bereits ab Dienstag ihren Status als wintertauglich.

Österreichische Autofahrer, die gegen diese neuen Regeln verstoßen, müssen mit Bußgeldern rechnen. Für einfache Verstöße fallen zumindest 60 Euro Strafe an, während gefährdende Situationen mit bis zu 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg geahndet werden können. Überdies wird das Fahren mit unzulässigen Reifen als zusätzliches Risiko im Straßenverkehr gewertet.

Immerhin: In Österreich bleiben die bisherigen Regelungen bis auf Weiteres bestehen. Der ÖAMTC bestätigte, dass zwischen dem 1. November und dem 15. April weiterhin Reifen mit der "M+S"-Kennzeichnung bei winterlichen Bedingungen erlaubt sind. Autofahrer sollten jedoch die Entwicklungen in Deutschland im Auge behalten und gegebenenfalls ihre Reifen anpassen, um überall sicher und legal unterwegs zu sein.