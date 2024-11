Automarkt: Österreich folgt NICHT dem internationalen Trend

Während weltweit der Toyota Corolla das meistverkaufte Auto ist, führt in Österreich VW die Liste der Neuzulassungen an.

Am internationalen Automarkt blieb im Jahr 2024 kaum ein Stein auf dem anderen. Die wohl spannendste Neuerung: Der Toyota "Corolla" hat das Tesla "Model Y" als meistverkauftes Auto der Welt abgelöst, wie aus einem Bericht von "Focus2Move2" hervorgeht. Mit 809.492 verkauften Stück liegt der Corolla sogar weit vor dem Model Y, dessen Absatz um 11,4 Prozent auf 777.586 Fahrzeuge zurückging. Toyota belegt mit seinem "RAV4" auch gleich Platz drei im Ranking mit 738.769 Einheiten. Brisant: Unter den Top 10 der meistverkauften Modelle sind ausschließlich asiatische und amerikanische Marken vertreten – europäische Modelle fehlen hier gänzlich.

In Österreich hingegen ist das Bild ein anderes: Laut Statistik Austria führen hierzulande Volkswagen, Skoda und BMW auch weiterhin die Liste der Neuzulassungen an. VW bleibt mit 14,6 Prozent Marktanteil die Nummer 1. Auch Toyota und Dacia konnten ihre Zulassungen deutlich steigern. Weniger gefragt waren hingegen Autos von Tesla, Hyundai - und Audi. Besonders im Oktober stiegen die Neuzulassungen von Benzin-Hybriden und Benzinfahrzeugen weiter an.

"Im Oktober 2024 sind in Österreich fast 22.000 Neuwagen zum Verkehr zugelassen worden, um 16,5 Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres. Damit ist die Zahl der Pkw-Zulassungen seit Jahresbeginn auf 213.004 angewachsen. Im Vergleich zu den ersten zehn Monaten 2023 ist das ein Anstieg von 5,6 Prozent. Wachstumstreiber waren die Zulassungen von Unternehmen, Gebietskörperschaften und juristischen Personen, die mit einem Anteil von mehr als zwei Dritteln an allen Pkw-Neuzulassungen zwischen Jänner und Oktober den heimischen Neuwagenmarkt getragen haben und um 4,8 Prozent zulegten. Die Zulassungen Privater sind im gleichen Zeitraum um 7,2 Prozent gestiegen, haben aber nur etwa ein Drittel aller Pkw-Neuzulassungen ausgemacht", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas über die aktuellen Zahlen in Österreich.