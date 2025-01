Mazda3: Kompakter Fünftürer, universell & sparsam

Mazda3 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140PS 6MT: Einsteiger.

Die neue Einstiegs-Motorisierung ist kraftvoll und dennoch genügsam.

Passt in die Stadt und kann ebenso gut über Land. © Hersteller ×

Test. Eine beachtliche Karriere hat der japanische Kompakte bisher absolviert. Der Nachfolger des 323 hat 2003 debütiert. 2019 trat er seine vierte Generation an. Gewachsen ist er, als Hatchback und Limousine, über die Jahre wohl, doch nicht übertrieben, der prinzipiell frontgetriebene Hatchback (4x4 ist im 186-PS-2,0-Liter-Option) hat sich von 4,415/4,490 Meter auf 4,460/4,660 Meter gestreckt. Das hat ihm die City-taugliche Handlichkeit erhalten.

LxBxH: 4.460 x 1.795 x 1.440 mm, 2.725 mm Radstand. © Hersteller ×

Technische Daten

Motor: MHEV, 2,5-l-R4-Benz.

Leistung: 140 PS/238 Nm

Antrieb: Vorderrad

Getriebe: 6 G man.

Preis: ab 27.540 Euro, Testwagen: 33.420 Euro

Typisches Mazda-Cockpit: eigenwillig & eigenständig. © Hersteller ×

Eine Modell-Überarbeitung kostete ihn den Diesel, dafür wurde die Einstiegs-Motorisierung neu konfiguriert. Dem an sich bereits gut bekannten mild hybridisierten 2,5-Liter-Triebwerk wurde der Drehmoment-Verlauf optimiert. Die Kombination aus vergleichsweise großvolumigem Vierzylinder und sechsstufiger Handschaltung, wie im Test-Modell, ist unkompliziert im Umgang, die Leistung reicht für alle Eventualitäten aus. Lästige Warn-Piepser sind easy abschaltbar, der mit 5,9 bis 6,0 Litern in den Technik-Daten angegebene Mix-Verbrauch gipfelte in maximal 6,5 Litern.