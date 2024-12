Nissan Ariya Nismo: Sportlich adjustierter Performance-Stromer

Nissan Ariya E-4Orce Nismo: 435-PS-Power-Elektriker.

Bis auf 200 km/h Spitze kann man den scharfen Akku-Triebling treiben

Vorstellung. Es gehört bei allen Herstellern offenbar fast zwingend zum Programm, Elektro-Autos in puncto Leistung auf die Spitze zu treiben. Das ist bei Akku-Trieblingen motorisch simpler umsetzbar als in Verbrennern. Mindestens genauso, wenn nicht noch mehr fordernd, ist es, die Peripherie wie Fahrwerk, Lenkung und Bremsen an Performance-Power anzupassen.

Technische Daten

Motoren: BEV, 2 E-Agg.

Leistung: 435 PS/600 Nm

Akku-Kapazität: 87 kWh

Reichweite: bis zu 417 km

Preis: ab 65.390 Euro

Angespitztes Styling, ab Februar '25 beim Händler. © Hersteller ×

Aufgrund des gemeinhin hohen Batterie-Gewichts ist ebenso die Adaptierung der Fahrdynamik-Elektronik eine Challenge. Nicht anders verhält es sich damit bei der neuen, zweiachsig angetriebenen Hochleistungs-Variante des Ariya.

LxBxH: 4.595 x 1.850 x 1.650 mm, 2.775 mm Radstand. © Hersteller ×

Die 435 PS und 600 Nm wollen streng gezähmt werden, selbst wenn die Grenzen der Physik unverrückbar bleiben. Jedenfalls ist es das erste Modell, an das die hauseigene Sport-Abteilung Nismo Hand anlegt.

Nismo-Stil: auf Seitenhalt getrimmt sind die Sitze. © Hersteller ×

Besonders spannend wird sich das wohl im kommenden Winter präsentieren, wenn sich der ab Februar 2025 lieferbare Strom-Japaner als begabter Eistänzer zeigen soll. Der bisherige 395-PS-Kandidat kann's, wie erfahren, ziemlich gut.