17-facher Weltmeister in Zehen-Wrestling tritt zurück

Alan "Nasty" Nash beendet mit 63 Jahren seine unglaubliche Karriere als bekanntester Zehen-Wrestler der Welt.

Der 63-Jährige ist der Roger Federer unter den Zehen-Wrestlern. Doch 17 Weltmeister-Titel scheinen Alan "Nasty" Nash nun doch zu reichen. Denn Nash beendet seine unglaubliche Karriere.

Er mache sich Sorgen um seine Fitness, denn Zehen-Wrestling sei bekanntlich ein Spiel für junge Männer. "Es ist ein Sport, den jeder ausüben kann. Man muss nicht sein ganzes Leben lang dafür trainieren", so Nash zu BBC. "Ich bin jetzt nicht mehr so stark. Ich bin nicht mehr so fit. Man kann einfach nicht ewig weitermachen, oder?"

Die Weltmeisterschaft in Zehen-Wrestling wurde 1976 in Staffordshire von Trinkern ins Leben gerufen. Seither gibt es die Veranstaltung jährlich. 17 Mal gewann Nash die Veranstaltung, vier Zehen hatte er sich bis heute schon gebrochen.