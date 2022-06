Liebe kennt keine Grenzen?

Der 19-Jährige TikTok-Star Giuseppe D’anna hat sich verliebt. Seiner großen Liebe hat er nun sogar einen Antrag gemacht – und die ganze Welt redet drüber. Der Grund? Seine Freundin und nun Verlobte ist 76 Jahre alt. Das ist ein Altersunterschied von 57 Jahren.

Giuseppe D’anna ist ein 19-jähriger TikToker, der auf der Social Media Plattform auch unter dem Künstlernamen „milina_gatta“ bekannt ist und über 306.000 Tausend Follower hat. Vor kurzem postete er ein Video in welchem er den Antrag an seine 76-Jährige Freundin bekanntgab. Viele Menschen hatten das Bedürfnis in den Kommentaren ihre Meinung kundzugeben.

Anschuldigungen und negative Kommentare

Einige gratuliertem den Paar, doch eine große Mehrheit der Kommentare bestand aus negativen und beleidigenden Sprüchen. Viele warfen dem TikTok-Star vor, dass er seine Verlobte nur wegen ihres Geldes heiraten zu wollen. Doch laut D’anna ist das Blödsinn. Er zeigt seine Liebe gerne öffentlich und teilt die schönen Momente der Beziehung mit dem Internet.