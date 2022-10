20-Jähriger plante Attentat mit Armbrust auf Queen

Der Mann, der die englische Queen Elizabeth II mit einer Armbrust erschießen wollte, muss sich nächstes Jahr vor Gericht verantworten.

Jaswant Singh Chail (20) wird voraussichtlich ab dem 20. März 2023 für zwei bis drei Wochen vor Gericht stehen. Der 20-Jährige wird wegen Hochverrats angeklagt, weil er mit einer geladenen Armbrust geplant hatte, die mittlerweile verstorbene Queen von Großbritannien zu ermorden.

© Instagram/london_ukcrime

Ein Auszug aus der Anklageschrift beschreibt den Vorfall: "Am 25. Dezember 2021 hatte Chail auf Schloss Windsor, in der Nähe der Königin, vorsätzlich eine geladene Armbrust mit der Absicht benutzt, um Königin Elisabeth II. zu verletzen oder zu beunruhigen".

Der Mann aus Southampton wurde am Weihnachtstag im Schloss verhaftet, nachdem er angeblich mit einer geladenen "Supersonic X-Bow" gesehen worden war. Daraufhin wurden ihm Handschellen angelegt und er wurde in Polizeigewahrsam genommen, bevor er in ein psychiatrisches Hochsicherheitskrankenhaus gebracht wurde. Derzeit sitzt der Mann in Untersuchungshaft.