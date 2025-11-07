34-Jähriger tanzt für 144 Stunden am Stück

Ein ungarischer Spieler hat eine sehr lange Spielrunde aufgestellt und damit zwei neue Einträge im Guinness-Buch erreicht.

Er spielte das Tanz- und Rhythmusspiel Dance Dance Revolution ganze 144 Stunden am Stück. Damit setzte er sich an die Spitze der bisherigen Rekorde.

Neuer Rekord nach 144 Stunden

Der 34-jährige Szabolcs Csépe, der in der Spielszene unter dem Namen GrassHopper bekannt ist, verbrachte sechs Tage an dem Tanzspiel. Damit übertraf er den früheren Rekord, der im Jahr 2015 von der Spielerin Carrie Swidecki aus den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) erreicht wurde. Sie spielte damals das Spiel Just Dance und hielt bis jetzt den Spitzenwert. Csépe erklärte, er habe schon vor langer Zeit den Gedanken gefasst, diesen Rekord zu erreichen. Er arbeitete sich Schritt für Schritt hoch, indem er viele lange Spielrunden absolvierte, um Kraft, Ausdauer und das nötige Können aufzubauen.

Seine bisherigen Rekorde

Für Csépe ist es nicht das erste Mal, dass er solche Leistungen vollbringt. Er hielt bereits mehrere andere Rekorde in langen Spielrunden:

Längste Spielrunde in einem Naruto-Spiel: 28 Stunden, 11 Minuten und 32 Sekunden

Längste Spielrunde in einem Puzzle-Spiel: 32 Stunden, 32 Minuten und 32 Sekunden

Längste Spielrunde in einem Rennspiel

Längste Spielrunde in einem Simulationsspiel

Längste Spielrunde in einem Rennsimulator-Spiel mit Gran Turismo 7: 90 Stunden im Jahr 2023

Sein Ziel war es schon lange, einmal ganz oben zu stehen. Mit den nun erreichten 144 Stunden ist ihm genau das gelungen.